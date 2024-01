SV Waldhof Mannheim verpflichtet neuen Stürmer - was wird aus Terrence Boyd?

Neuverpflichtung für den SV Waldhof Mannheim: Der abstiegsgefährdete Drittligist hat Kevin Goden vom 1. FC Düren unter Vertrag genommen.

Der 24-Jährige ist als Soforthilfe im Angriff eingeplant. Bis zur Winterpause lief Goden für Düren in der stark besetzten Regionalliga West auf. Der 1,83 Meter große Stürmer glänzte dort mit zwölf Toren und sechs Vorlagen in 16 Spielen. Damit führt er gemeinsam mit Justin Diehl vom 1. FC Köln die Torschützenliste an. Goden war somit im Schnitt an über einem Treffer pro Spiel beteiligt.

Waldhofs Geschäftsführer Tim Schork freut sich über Neuzugang

"Kevin ist ein Spieler, der in dieser Saison seine Qualitäten beeindruckend unter Beweis gestellt hat und die meisten Tore in der Regionalliga West schießen konnte" sagte Waldhofs Geschäftsführer Tim Schork über die Neuverpflichtung: "Er bringt eine hohe Geschwindigkeit mit in unser Spiel, welche unser Offensivspiel beleben wird."

"Waldhof Mannheim und Tim Schork haben sich in den vergangenen Wochen wirklich sehr um mich bemüht, sodass mir die Entscheidung zum Wechsel nach Mannheim nicht schwer gefallen ist. Ich habe sehr viele Dinge über den Verein, die Mannschaft und die Stadt gehört und freue mich nun sehr, ein Teil des SV Waldhof Mannheim zu sein", sagte Goden zu seinem Wechsel.

Kevin Goden spielte schon in der Bundesliga

Seine Jugend verbrachte Goden im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln, danach wechselte er zum 1. FC Nürnberg. Beim FCN stand Goden in fünf Bundesligaspielen auf dem Feld. Nach einer Leihe zu Eintracht Braunschweig sammelte der Stürmer bei 1860 München Drittligaerfahrung, eher er sich Im Januar 2023 Düren anschloss.

Wie geht es mit Terrence Boyd weiter?

Damit hat sich der SV Waldhof im Angriff verstärkt. Ob der klamme Klub für den Sturm auch noch Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet, ist somit weiterhin offen. Zuletzt berichteten verschiedene Medien, dass sich der SVW und der FCK in der Ablösefrage für den 32-Jährigen bisher nicht einigen konnten.

Boyd hat bei den Roten Teufeln keine Zukunft mehr und verließ jüngst das Trainingslager im türkischen Belek, um mit interessierten Klubs verhandeln zu können.