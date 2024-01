Abschied naht: Terrence Boyd verlässt Trainingslager des FCK

per Mail teilen

Terrence Boyd ist aus dem Wintertrainingslager des 1. FC Kaiserslautern abgereist, um Gespräche mit anderen Vereinen aufzunehmen. Das bestätigte der Verein am Freitagmorgen.

Der Abschied von Publikumsliebling Terrence Boyd beim FCK rückt immer näher. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, hat der Stürmer das Wintertrainingslager im türkischen Belek verlassen. In dem Post heißt es, dass der 32-Jährige "bei den Verantwortlichen seinen Wechselwunsch für die aktuelle Wintertransferperiode hinterlegt" hat.

"Wir sind nach intensiven Gesprächen dem Wunsch des Spielers nachgekommen und haben ihn freigestellt, um die Verhandlungen mit anderen Vereinen aufnehmen zu können“, erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Nach Informationen von SWR Sport ist Boyd bereits nach Deutschland geflogen. Ein Angebot für Boyd liege laut Thomas Hengen aber noch nicht vor.

FCK-Fans zwischen Realismus und Traurigkeit

Für die Fans der Roten Teufel, die mit ins Trainingslager gereist sind, ist die Entwicklung keine Überraschung. "Die Gerüchteküche brodelte schon länger. Als ich in den Flieger gestiegen bin hat mir mein Bauchgefühl schon gesagt, dass der Abgang feststeht", sagte Lennart Mikl im Gespräch mit SWR Sport.

Trotzdem tut der bevorstehende Wechsel den Anhängern weh. "Meine Gefühle sind eine Katastrophe momentan. Für mich Terrence Boyd eine Galionsfigur in Lautern. Er hat sich mit dem FCK identifiziert wie kein anderer Spieler - seit langem. Und auf einmal heißt es: Er ist weg. Ich bin traurig", sagte Ronny Langer.

Umbruch beim 1. FC Kaiserslautern

Der Vertrag des Angreifers wäre noch bis zum Ende der Saison gelaufen. Nach den Verpflichtungen der Offensivspieler Ba-Muaka Simakala (Holstein Kiel), Dickson Abiama (SpVgg Greuther Fürth) und Filip Stojilkovic (SV Darmstadt 98) stellt sich der 1. FC Kaiserslautern im Offensivbereich neu auf.

Der bevorstehende Weggang des Angreifers ist eine Zäsur im Aufgebot der Roten Teufel. Kaum ein anderer Akteur hat das Geschehen auf dem Betzenberg in den vergangenen Jahren so geprägt wie Boyd - auf und abseits des Platzes.

Boyd mit starken Leistungen im FCK-Trikot

Boyd war im Januar 2022 vom Halleschen FC auf den Betzenberg gewechselt und trug in der anschließenden Rückrunde mit acht Toren in 13 Spielen entscheidend zum Aufstieg in die 2. Bundesliga bei. Mit seiner offenen und sympathischen Art erwarb sich der frühere US-Nationalspieler schnell die Sympathien des Publikums.

Auch im ersten Zweitliga-Jahr gehörte Boyd zum Stammpersonal der Mannschaft von Ex-Trainer Dirk Schuster. 13 Tore steuerte der Angreifer bei und war somit ein wichtiger Faktor dafür, dass der FCK eine sorgenfreie Spielzeit auf Rang neun abschließen konnte.