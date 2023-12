Waldhof-Aufsichtsrat beschließt: Geschäftsführer Kompp muss gehen

per Mail teilen

Viele Waldhof-Fans hatten schon auf der Mitgliederversammlung Ende November den Rauswurf von Geschäftsführer Markus Kompp gefordert. Nun reagierte der Aufsichtsrat.

Der in die Kritik geratene Geschäftsführer Markus Kompp hat keine Zukunft mehr beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der Aufsichtsrat des Vereins habe einstimmig beschlossen, den zum 30. Juni 2025 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, teilten die Mannheimer am Montagabend mit. Weiter hieß es, dass das Gremium "im Sinne aller Beteiligten intensiv an einer Lösung" arbeite, den Vertrag schon zu einem früheren Zeitpunkt einvernehmlich aufzulösen.

Kompp arbeitet seit 2016 für den SV Waldhof. Zuletzt forderten viele Fans bei der Mitgliederversammlung der Mannheimer lautstark Kompps Rauswurf. Sportlich läuft es bei den Mannheimern nicht gut. In der dritten Liga steht das Team von Rüdiger Rehm nach 17. Spieltagen auf Platz 18, einem Abstiegsplatz. Seit dem 30. September konnte der Waldhof kein Spiel mehr gewinnen. Auch am letzten Samstag musste gegen den FC Ingolstadt noch der späte 1:1-Ausgleich hingenommen werden.