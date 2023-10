Der SV Waldhof Mannheim unter Zugzwang

Der SV Waldhof Mannheim ist mit zwölf Punkten nach elf Spielen nicht optimal in die Saison gestartet. Die nächste Chance zu punkten, bietet sich gegen den BVB II.

Zwölf Punkte, elf Spiele, Tabellenplatz 16 - der SV Waldhof Mannheim will gegen die Zweitvertretung aus Dortmund am Freitagabend nach drei sieglosen Spielen in Serie wieder drei Punkte einfahren.

Rüdiger Rehm sagte auf der Pressekonferenz: "Ich kann mich an sehr, sehr interessante, hochbrisante und emotionale Spiele erinnern unter Flutlicht. Ich hoffe, dass wir das am Freitagabend auch genauso auf den Platz kriegen." Zum Gegner sagte Rehm: "Ich glaube, dass wir mit Borussia Dortmund II natürlich schon einen Gegner kriegen, der in dieser Saison gezeigt hat, was für eine Qualität in ihm steckt […]. Von daher weiß man, was auf uns zukommt […]."

Fraglich ist der Einsatz von dem zuletzt angeschlagenen Bentley Baxter Bahn, der zuletzt seine ersten Trainingseinheiten absolvieren konnte. Es ist noch ungeklärt, ob er am Freitag einsatzbereit ist. Jedoch kann Rüdiger Rehm Julian Rieckmann nach dessen Gelbsperre wieder einsetzen. Der Luxemburger Laurent Jans kommt von seinem Länderspiel zurück und ist dementsprechend ebenfalls einsetzbar. Fehlen werden nach seiner Knieverletzung Fridolin Wagner und aufgrund von muskulären Problemen Luca Bolay.