Der SV Waldhof Mannheim verliert im Aufstiegsrennen der 3. Liga an Boden. Am 35. Spieltag unterlagen die Kurpfälzer mit 1:3 (1:0) beim FSV Zwickau.

Die Ausgangslage war klar: Gastgeber Zwickau brauchte nach zuletzt fünf sieglosen Spielen unbedingt einen Erfolg, um sich im Abstiegskampf der 3. Liga wenigstens ein Fünkchen Resthoffnung zu erhalten. Der SV Waldhof brauchte ebenfalls drei Punkte, um im Aufstiegsrennen dran zu bleiben. Die Gäste gingen mit der gleichen Startformation wie im Heimspiel gegen den Halleschen FC (4:1) in die Partie.

Dominik Martinovic schießt den Waldhof in Führung

Der SVW erwischte den besseren Start: Nach einem Pass von Marten Winkler traf Waldhofs bester Torschütze Dominik Martinovic im Anschluss an eine Ecke in der elften Spielminute zum 1:0 für die Gäste. Für Martinovic der elfte Saisontreffer.

Defensiv standen die Mannheimer nach der frühen Führung sicher und ließen Zwickau kaum gefährlich werden. Dazu lauerten sie nach Ballgewinnen auf Konter - und kamen zu Gelegenheiten. So etwa in der 21. Minute, als Pascal Sohm mit seinem Kopfball an FSV-Keeper Johannes Brinkies scheiterte. Zwickau kam in der 35. Minute zur ersten größeren Chance, aber Waldhofs Torhüter Jan-Christoph Bartels lenkte den Schuss aus 18 Metern von Johan Gomez zur Ecke ab. Ansonsten hatte der SVW das Spiel aber im Griff und ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.

SVW nach der Pause kalt erwischt

Direkt nach Wiederanpfiff wurden die Gäste dann kalt erwischt. Noel Eichinger traf nach Vorlage von Gomez aus wenigen Metern volley unhaltbar zum Ausgleich (49.). Und es kam noch schlimmer: SVW-Akteur Fridolin Wagner foulte Eichinger im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Dominic Baumann zum 2:1 für die Hausherren (60.). Nur wenig später war es erneut der agile Gomez, der für Gefahr sorgte. Sein Schuss wurde noch noch abgefälscht und flog knapp übers Mannheimer Tor.

Waldhof Mannheim zeigte sich geschockt vom Zwickauer Doppelschlag. Der Mannschaft von Trainer Christian Neidhart entglitt in dieser Phase das Spiel, während der FSV auf das dritte Tor drängte. Und dabei erfolgreich war: In der 70. Minute erhöhte Baumann nach Pass von Yannic Voigt auf 3:1. Auf der Gegenseite hätte Winkler für den Waldhof noch einmal verkürzen können, scheiterte aber an Brinkies (71.) und verzog knapp (74.).

In der Schlussphase versuchte Zwickau, das Spiel zu beruhigen, während Mannheim zwar nach vorne drängte, aber zu undurchdacht spielte. Das Tor der Hausherren geriet kaum einmal in Gefahr, so dass es letztlich beim 3:1 für den FSV blieb. Der SVW muss sich vorwerfen lassen, das Spiel in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben zu haben.

Waldhof jetzt mit deutlichem Rückstand

Durch die Pleite beim vormaligen Schlusslicht Zwickau hat der SV Waldhof Mannheim im Aufstiegsrennen der 3. Liga entscheidend an Boden verloren. Die Kurpfälzer sind drei Spieltage vor dem Saisonende Siebter (57) Punkte) und weisen sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsrang drei auf. Der FSV hat indes die Rote Laterne an Bayreuth weitergereicht, hat als Tabellen-19. (31 Punkte) nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.