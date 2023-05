Der SV Sandhausen steht als Absteiger in die 3. Liga fest, könnte am letzten Spieltag aber noch das Zünglein an der Waage spielen im Aufstiegskampf. Kurios: Eine ähnliche Konstellation gab es schon einmal.

Seit dem 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim steht fest, dass der SV Sandhausen nächste Saison nur noch drittklassig spielt. Am 34. Spieltag empfängt der SVS nun den Hamburger SV, der sich mit Heidenheim einen Zweikampf um den direkten Aufstieg liefert. Sollte der FCH sein Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg gewinnen, ist der Aufstieg perfekt. Falls nicht, wäre die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt auf Schützenhilfe des SVS angewiesen. Und das hat schon einmal sehr gut funktioniert ... Heidenheim geht dank Sandhausen trotzdem in die Relegation Rückblick: Es ist der 34. Spieltag der Saison 2019/2020. Der 1. FC Heidenheim kann mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld den Einzug in die Aufstiegsrelegation perfekt machen. Doch schnell wird klar, dass der FCH beim Meister nichts zu bestellen hat: 0:3 heißt es am Ende. Trotz des Ergebnisses und der mauen Vorstellung gab es damals Grund zur Freude bei den Heidenheimern. Weil gleichzeitig der SV Sandhausen den HSV mit 5:1 aus dem eigenen Stadion schoss, ging es für den FCH trotzdem in die Relegation. Selbst Sandhausens Dennis Diekmeier, sonst eher nicht für seine Torjäger-Qualitäten bekannt, traf beim Spiel gegen seinen Ex-Klub, für den er selbst acht Jahre die Schuhe geschnürt hatte. Der HSV schaute in die Röhre statt dahin zurückzukehren, wo er nach eigenem Verständnis hingehört: in die Bundesliga. In die Bundesliga ging es bekanntlich auch für den FCH nicht. In den Relegationsspielen gegen den Bundesliga-Drittletzten Werder Bremen scheiterte der Außenseiter äußerst unglücklich mit 0:0 und 2:2. Gibt der SVS nochmal das Zünglein an der Waage? Die Konstellation am kommenden Sonntag ist nun ganz ähnlich. Heidenheim und der HSV duellieren sich im Kampf um Platz zwei, wieder liegt der FCH einen Punkt vor den Rothosen und kann das Ziel aus eigener Kraft erreichen. Und falls nicht? Dann müsste erneut der SVS Schützenhilfe leisten. Die Chancen dafür stehen jedoch ungleich schlechter. Vor drei Jahren konnte Sandhausen aus dem gesicherten Mittelfeld heraus befreit aufspielen beim HSV. Diesmal wird es sicher schwerer, sich nach dem Abstieg noch einmal zu 100 Prozent zu motivieren. Heidenheim in Regensburg gefordert Heidenheim muss dagegen beim praktisch ebenfalls abgestiegenen Jahn Regensburg ran. Auf dem Papier eine ebenso deutliche Angelegenheit wie das Spiel in Sandhausen. Was den Druck für den FCH nicht kleiner macht. Wie auch immer die beiden Partien am Wochenende ausgehen: Es ist auf Zeit wahrscheinlich das letzte Mal, dass Sandhausen beim Duell Heidenheim vs. HSV den Ausschlag geben kann. Neben dem SVS verabschiedet sich mindestens einer der Klubs ebenfalls aus der 2. Bundesliga - allerdings in die andere Richtung. Der andere folgt womöglich über die Relegation. Da wird der SV Sandhausen dann aber sicher nicht helfen können.