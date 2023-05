per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim steht in der 2. Liga auf einem direkten Aufstiegsplatz. Kapitän Patrick Mainka spricht bei SWR Sport über den Traum von der Bundesliga und das Ziel Aufstieg.

Noch drei Spiele, vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, gar acht Zähler auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Grund genug für Patrick Mainka, Optimismus auszustrahlen. Der Kapitän des 1. FC Heidenheim erklärte bei SWR Sport im Gespräch mit Moderatorin Lea Wagner, was Heidenheim in dieser Saison so stark macht. "Es ist der Team-Zusammenhalt und wir sind sehr stabil", bringt es Mainka auf den Punkt.

Teamspirit ist das Erfolgsrezept

Stabilität und Kontinuität sind seit Jahren die Erfolgsgeheimnisse von Heidenheim. Das zeigt sich vor allem am Trainer Frank Schmidt. Der gebürtige Heidenheimer ist das Pendant zum Freiburger Coach Christian Streich in der Bundesliga. Seit 2007 hat Schmidt als Trainer das Sagen bei Heidenheim. Da weiß jeder, was ihn erwartet.

"Das fängt schon bei der Auswahl der Spieler an, die sind alle integrationswillig und so entsteht ein guter Teamspirit. Jeder weiß, dass der Erfolg nur als Mannschaft funktioniert", erklärt Mainka.

Heidenheim als Karriereturbo für Mainka

Auch Mainka selbst steht für Kontinuität. 2018 ist er von Borussia Dortmund, wo er aber nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde, auf die Schwäbische Alb gewechselt. Dort nahm seine Karriere dann richtig Fahrt auf. Jetzt, nach fünf Jahren und 129 Einsätzen für Heidenheim, ist er als Stammspieler und Kapitän eine feste Größe, die nicht mehr wegzudenken ist. Der Aufstieg in die Bundesliga wäre nicht nur für den Verein, sondern auch für Patrick Mainka die absolute Pointe in einer sagenhaften Geschichte.

Schlechte Erinnerungen an Relegation

Und dieser Aufstieg soll möglichst auf direktem Weg gelingen. Die vier Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten Hamburger SV gilt es in den letzten drei Spielen zu verteidigen. Dass das kein Selbstläufer wird, hat sich am vergangenen Wochenende gezeigt. Beim 0:0 gegen Magdeburg haben die Heidenheimer Punkte liegen gelassen und die Chance verpasst, den Abstand auf den Verfolger noch zu vergrößern. Denn auch der HSV kam nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Paderborn hinaus.



Die Relegation wollen die Heidenheimer schon deshalb vermeiden, weil die Erinnerungen an 2020 alles andere als ermutigend sind. Damals spielte man schon einmal gegen Werder Bremen um den Aufstieg. Nach einem 0:0 im Hinspiel reichte dann ein 2:2 im Rückspiel zu Hause nicht. Wegen der Auswärtstorregel verpasste Heidenheim damals den Aufstieg denkbar knapp.

Heidenheim als Bereicherung für Bundesliga

Doch das alles ist Geschichte. Und solche kleinen Dramen machen den Aufstieg in dieser Saison, sollte er denn klappen, nur noch schöner. Auch wenn so mancher Fußball-Fan in Deutschland vermutlich lange mit dem Finger über die Landkarte gleiten muss, bis er Heidenheim findet, die Menschen dort sehen sich als absolute Bereicherung für die Bundesliga. Eine Region und ein Klub mit Herz, gewachsen durch Bescheidenheit, harte Arbeit, gute Vereinsführung und kluges Management. Ein Verein, der einen langen Weg hinter sich hat und der es verdient hätte, dafür belohnt zu werden.

In der Stadt kennt jeder jeden, Fans und Profis begegnen sich hautnah und auf Augenhöhe, gerne auch mal beim Metzger oder Bäcker an der Verkaufstheke. "Klar kann man sagen, das ist eine Sippe, aber die brennen einfach und jeder identifiziert sich, die sind so hingebungsvoll und der Aufstieg würde den ganzen Verein auf den Kopf stellen und jeder würde sich freuen", beschreibt Mainka die aktuelle Stimmung.

Aufstieg schon vorzeitig möglich

Paderborn, Sandhausen und Regensburg sind die drei Gegner, gegen die Heidenheim auf dem Weg zum Aufstieg noch spielen muss. Vielleicht ist die Sache schon vorzeitig eingetütet, wenn Heidenheim gewinnt und der HSV patzt. Auf der Alb ist man jedenfalls vorbereitet auf eine Riesen-Party, der die Fans schon seit Jahren entgegenfiebern.