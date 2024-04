Last-Minute-Sieg gegen Dortmund II: SV Sandhausen wahrt Aufstiegschance

per Mail teilen

Dank zweier später Tore gegen Borussia Dortmund II kann der SV Sandhausen weiterhin im Aufstiegrennen mitmischen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte.

Richard Meier hat den SV Sandhausen in der Nachspielzeit zu einem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund II geschossen. Zuvor hatte Patrick Greil die Sandhäuser in Führung gebracht. Rodney Elongo-Yombo (71.) und Ole Pohlmann (76. Foulelfmeter) hatten das Spiel gedreht, doch dank zweier später Tore von Markus Pink (85.) und eben Richard Meier (90.+5) kann Sandhausen weiterhin vom Aufstieg träumen. Damit profitieren die Kurpfälzer von der 1:3-Niederlage von Preußen Münster im Spitzenspiel gegen Jahn Regensburg und haben jetzt nur noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

SV Sandhausen mit Glück und Rehnen

Der SV Sandhausen hatte sich viel vorgenommen. Denn nur mit einem Sieg kann das Team von Trainer Jens Keller noch einmal in das Aufstiegsrennen eingreifen. Zunächst waren die Kurpälzer jedoch in der Defensive gefordert. Doch Torhüter Nikolai Rehnen konnte den Kopfball von Ayman Azhil mit einem großartigen Reflex parieren (2.). Kurz darauf hatte Rehnen Glück, dass Azhil verzog (7.).

Dann ging Sandhausen mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Nach der Flanke von Luca-Milan Zander lupfte Patrick Greil den Ball um den herausstürzenden Dortmunder Torhüter Marcel Lotka herum und konnte dann seelenruhig zur Sandhäuser Führung einschieben (15.). Wenige Sekunden vor der Pause hätte Greil die Führung sogar ausbauen können. Weil sein Schlenzer jedoch knapp über das Tor ging, blieb es beim 1:0.

Sandhausen kann den Dortmunder Doppelschlag nicht verhindern

In der zweiten Halbzeit brauchte Sandhausen ein paar Minuten, um wieder ins Spiel zu finden. Das hätte Ole Pohlmann fast zum Ausgleich genutzt: Der 23-Jährige setzte sich in einem sehenwerten Solo gegen Lion Schuster, Luca-Milan Zander und Alexander Fuchs durch. Glück für Sandhausen, dass Pohlmanns Schuss am Pfosten landete (48.).

Sandhausen war in dieser Phase viel zu passiv und konnte von Glück sagen, dass Franz Roggow verstolperte (53.). Rodney Elongo-Yombo (71.) und Pohlmann (76. Foulelfmeter) taten dem SVS jedoch nicht den gleichen Gefallen und drehten das Spiel zugunsten der Dortmunder. Bitter für Sandhausen: Das Foul von Jonas Weik an Patrick Göbel war außerhalb des Strafraums - es hätte Freistoß statt Elfmeter geben müssen.

Sandhausen bleibt im Aufstiegsrennen

Nach dem 1:2 fand Sandhausen jedoch zurück ins Spiel. Ein Angriff nach dem anderen rollte fortan auf das Dortmunder Tor zu. Einen davon nutzte Markus Pink zum letztlich verdienten 2:2-Ausgleich (85.). In der Nachspielzeit war es dann Richard Meier, der Sandhausen doch noch zum Sieg schoss.

Der SV Sandhausen steht mit nun 52 Punkten auf Platz fünf und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf Preußen Münster auf dem Relegationsplatz. Dynamo Dresden könnte den Rückstand mit einem Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken am Sonntag jedoch wieder vergrößern. Kommende Woche muss der SV Sandhausen beim Pokal-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken antreten. Dortmund II muss gegen den FC Ingolstadt ran.