Sandhausen verliert den Anschluss

per Mail teilen

Der SV Sandhausen hat im Aufstiegsrennen den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Im Verfolger-Duell beim 1. FC Saarbrücken verspielten die Kurpfälzer eine Halbzeit-Führung.

Der SV Sandhausen musste im Kampf um den Aufstieg in der 3. Liga einen Rückschlag hinnehmen. Die Kurpfälzer brachen nach einer ordentlichen ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte völlig ein und verloren zu Recht mit 1:4 gegen den 1. FC Saarbrücken. Patrick Greil (43.) hatte Sandhausen kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht. Doch Marcel Gaus (68.) zweimal Luca Kerber (74. & 84. Minute), und Kai Brünker (81.) drehten das Spiel vor 11.314 Zuschauern im Saarbrücker Ludwigspark.

Sandhausen mit schwacher zweiten Halbzeit

Im ersten Durchgang eines zunächst ausgeglichenen Spiels hatte der FCS mehr Ballbesitz, musste aber einem Rückstand nach Greils abgefälschtem Schuss aus 20 Metern hinterherlaufen. Lange Zeit kam Saarbrücken nicht zwingend vor das Tor des SVS. Gaus' feine Einzelleistung war letztlich die Initialzündung für den Pokal-Halbfinalisten. Kerber, der zur kommenden Saison zum 1. FC Heidenheim wechselt, drehte nur wenige Minuten später das Match. Torjäger Brünker und erneut Kerber legten nach und sorgten für einen verdienten Erfolg der Saarländer, die nun drei Liga-Spiele nacheinander gewonnen haben.

Sandhausen hat damit die Gelegenheit verpasst, von der Niederlage des Konkurrenten zu profitieren. Denn Preußen Münster - mit 55 Punkten auf dem Relegationsplatz - hat im Spitzenspiel mit 0:2 bei Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball verloren. Sandhausen ist mit 52 Punkten auf Platz sechs. Dynamo Dresden - derzeit auf Platz vier - kann mit einem Sieg bei Freiburg II den Rückstand auf fünf Punkte erhöhen.