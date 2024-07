Der FCK muss zum Auftakt der Zweitliga-Saison bei Aufsteiger Ulm ran, der KSC bekommt es am ersten Spieltag mit Kloses 1. FC Nürnberg zu tun und trifft früh auf die Hertha und den HSV.

Während die deutsche Nationalmannschaft an diesem Freitag gegen Spanien um den Einzug ins Halbfinale der EM im eigenen Land spielt, laufen bei den Mannschaften der 2. Bundesliga bereits die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit auf Hochtouren. Seit Donnerstagmittag wissen die Teams auch, wann sie gegen wen antreten müssen. Denn die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab den Spielplan für die Saison 2024/25 bekannt.

Bereits am Donnerstagmorgen hatte festgestanden, dass der HSV und Bundesliga-Absteiger Köln am 2. August um 20:30 Uhr das Eröffnungsspiel der neuen Zweitliga-Saison bestreiten werden. Wenig später folgten dann auch die Spieltags-Paarungen des 1. FC Kaiserslautern, des Karlsruher SC und die des Aufsteigers SSV Ulm.

Spielplan veröffentlicht: Südwest-Duell zwischen Ulm und dem FCK zum Auftakt

Der 1. FC Kaiserslautern muss zum Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga bei Aufsteiger SSV Ulm antreten. Das ergab der veröffentlichte Spielplan, der noch nicht genauer terminiert ist. Damit steht fest, dass zwei der drei Südwestclubs aus der 2. Bundesliga am 3. oder 4. August direkt am ersten Spieltag aufeinander treffen.

Das Team um den neuen Cheftrainer Markus Anfang hatte sich in der abgelaufenen Spielzeit kurz vor Saisonende vor dem Abstieg gerettet und am Ende den 13. Tabellenplatz der 2. Bundesliga belegt.

Am 4. Spieltag begrüßt der FCK auf dem Betzenberg dann den Hauptstadtclub Hertha BSC, am 6. Spieltag den HSV. Am 14. Spieltag sind die Roten Teufel beim FC Schalke 04 gefordert, am 15. treffen sie im zweiten Südwest-Schlager auf den KSC. Am letzten Spieltag der Hin- und Rückrunde geht es im Traditionsduell gegen Bundesliga-Absteiger Köln, wobei der FCK das Hinspiel zu Hause bestreitet.

KSC zum Auftakt gegen Miro Kloses Nürnberg

Christian Eichners KSC trifft am ersten Spieltag zu Hause auf den 1. FC Nürnberg, der seit dieser Saison von Ex-Nationalspieler Miroslav Klose trainiert wird.

Die Badener hatten 2023/24 eine überraschend starke Saison gespielt und am Ende hinter dem HSV Platz fünf der Tabelle belegt. Auf den Relegationsplatz, den sich Düsseldorf sicherte, gegen die der KSC am 2. Spieltag gefordert ist, fehlten jedoch acht Punkte.

Insgesamt hat der KSC ein straffes Programm zum Saisonstart: Schon am 5. Spieltag kommt der FC Schalke 04 in den Wildpark. Am 7. Spieltag dann muss das Team von Christian Eichner beim 1. FC Köln ran, am 8. geht es zu Hause gegen den zweiten Absteiger, Darmstadt 98. Am 9. Spieltag wartet mit dem SSV Ulm der erste Gegner aus dem Südwesten, am 10. Hertha BSC. Vier Spieltage später ist der HSV zu Besuch.

Machbarer Start in die Saison für den SSV Ulm

Der Aufsteiger aus dem Osten Baden-Württembergs hat ein auf dem Papier etwas leichteres Programm zum Start in die Zweitliga-Saison erwischt als der KSC. Nach dem Auftakt gegen den FCK, spielen die Spatzen am 3. Spieltag zu Hause gegen Düsseldorf. Am 8. Spieltag wartet mit Köln der bis dahin vermutlich stärkste Gegner.

Am 11. Spieltag empfängt der SSV im Donaustadion den FC Schalke 04, am 13. geht es für die Ulmer in die Hauptstadt. Am vorletzten Spieltag kommt dann der HSV zu Besuch.

Für die Ulmer ist es nach 23 Jahren die erste Saison in der 2. Bundesliga. Als Aufsteiger aus der Regionalliga war den Spatzen der direkte Durchmarsch in die Zweite Liga samt Drittliga-Meisterschaft gelungen.