Der SSV Ulm muss am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Für Spatzen-Trainer Thomas Wörle ist klar: Nur mit einer absoluten Teamleistung ist auf dem Betzenberg etwas zu holen.

Es wird hitzig und schwer umkämpft am Samstagmittag (13 Uhr/ live im Audiostream der Sportschau) auf dem Betzenberg in Kaiserslautern - dessen ist sich Ulms Trainer Thomas Wörle sicher. Die Voraussetzungen der beiden Teams sind sehr unterschiedlich: Während die Ulmer auf Tabellenplatz 16 um jeden Punkt gegen den Abstieg kämpfen, stehen die Pfälzer mit zwölf Punkten mehr auf dem neunten Rang. Allerdings nur drei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. "Kaiserslautern ist sicherlich eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt", so Thomas Wörle vor dem Spiel.

"Da sind wir ganz sicher der Underdog, da brauchen wir nicht drüber reden", fährt Wörle fort und stellt damit die Ausgangslage eindeutig dar. Gleichzeitig wisse er aber, dass seine Mannschaft in der Lage sei, jeden Gegner vor Probleme zu stellen. Das habe auch das Hinspiel gezeigt, in dem seine Ulmer phasenweise mit dem FCK auf Augenhöhe agiert hätten. Das Spiel endete damals knapp 2:1 für den 1. FC Kaiserslautern.

Die Ulmer Spatzen haben Geschichte geschrieben: Innerhalb von zwei Jahren ist der SSV Ulm 1846 Fußball von der Regionalliga in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Wie hat der sportliche Erfolg das Leben in der Stadt Ulm verändert? Diese Frage hat sich SWR-Reporterin Leonie Maderstein gestellt und mit den Menschen vor Ort gesprochen:

Fußballfieber in Ulm: Was bringt der Aufstieg? | SWR Aktuell 360 Grad

SSV-Trainer: Vorbereitung auf Kaiserslautern war nicht leicht

Sich auf den Rückrundenstart vorzubereiten, war laut Wörle in Ulm alles andere als leicht: Wegen des Wetters musste das Team in die Halle oder auf den Kunstrasen ausweichen.

Besser waren die Bedingungen im Trainingslager: Anfang des Jahres ist die Mannschaft in die Türkei gereist. Zurück im kalten Ulm musste sie sich erst wieder akklimatisieren. Jetzt seien seine Jungs sehr gut vorbereitet, ist Wörle überzeugt.

Beim ersten Spiel im Jahr 2025 gehe es jetzt um die richtige Einstellung: "Wir müssen nicht nur miteinander kämpfen und spielen, sondern auch füreinander. Wenn wir das tun, dann war es für jeden Gegner immer schwer gegen uns."

SSV Ulm kann aus dem Vollen schöpfen

Für das intensive Auswärtsspiel haben die Ulmer fast alle Mann an Bord. Einzig und allein auf Mittelfeldspieler Dennis Chessa, der beim letzten Spiel die fünfte Gelbe Karte gesehen hat, müssen die Spatzen verzichten. "Ansonsten ist alles möglich", bekräftigt Thomas Wörle.

Mit im Kader wird auch Ulms Winter-Neuzugang Oliver Batista-Meier sein, der in dieser Woche aus der 3. Liga von Dynamo Dresden verpflichtet wurde. "Er ist ein Spieler, der sehr sehr talentiert ist". Von ihm erwartet Wörle wichtige Impulse für das Offensivspiel der Spatzen. Weitere Kader-Verstärkungen schloss er nicht aus: "Da gibt es Gedanken, am Ende muss man sehen, was in den kommenden Tagen noch möglich ist", so der Trainer.

Die Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht, sei groß - und dementsprechend auch die Motivation, auf dem Betzenberg zu bestehen. Im Fritz-Walter-Stadion werden rund 43.000 Zuschauer erwartet, darunter 3.000 Ulmer Fans.