Medien: Thomas Wörle ist nicht mehr Trainer des SSV Ulm

Thomas Wörle ist nicht mehr Cheftrainer des SSV Ulm. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SSV Ulm hat sich offenbar von seinem Aufstiegstrainer Thomas Wörle (43) getrennt. Das berichten am Dienstag die Südwest Presse, die Neu-Ulmer Zeitung und Sky übereinstimmend, drei Tage nach der Niederlage gegen den 1. FC Köln (0:1). Der bisherige U19-Trainer Robert Lechleiter (44) übernimmt den Aufsteiger demnach bis auf Weiteres.

Die unglückliche Niederlage gegen Aufstiegskandidat Köln war für Ulm die zwölfte der Saison, nach 25 Spieltagen steht das Team als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand auf den Relegationsrang und auch auf die Nichtabstiegsplätze beträgt vier Punkte. Ex-Profi Wörle hatte den SSV Ulm im Sommer 2021 als Regionalligist übernommen. Zwei Jahre später gelang der Aufstieg in die 3. Liga und gleich der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Ulm kehrte damit nach 23 Jahren in die Zweitklassigkeit zurück.

Ulm konkurrenzfähig, aber glücklos

In der laufenden Saison präsentierte sich das Team häufig konkurrenzfähig, spielte zehnmal unentschieden und weist eine deutlich bessere Tordifferenz als die direkte Konkurrenz auf. Allerdings gelangen bislang lediglich drei Siege.