Matthias Ginter: Mit Ballbesitz Freiburgs Angstgegner Leipzig knacken

Der SC Freiburg surft auf einer Welle des Erfolgs. Endet der Höhenflug jetzt fast schon traditionell bei RB Leipzig?

Man kann vielleicht schon von so etwas wie einem Angstgegner des SC Freiburg sprechen. Nur vier Siege aus insgesamt 20 Spielen gelangen den Breisgauern gegen RB Leipzig - noch nie aber ist das dem Sport-Club auswärts gelungen.

"Das war in den letzten Jahren tatsächlich sehr schwierig", erinnert sich Freiburgs Innenverteidiger Matthias Ginter im Interview mit SWR Sport, "das ist manchmal nicht so einfach zu erklären. Ich persönlich hab' in Leipzig sogar maximal ein Unentschieden geholt". Besonders die knappe Niederlage im DFB-Pokal-Finale 2022 und das deutliche 1:5 im Pokal-Halbfinale im Jahr darauf dürften sich in die Erinnerung vieler SC-Fans eingebrannt haben.

Reißt der SC Freiburg die Serie bei RB Leipzig rum?

Am Spieltag am Samstag (26.10.2024, ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) auf den Tag genau vor fünf Jahren gab es für den Sport-Club den bislang letzten Erfolg gegen die Leipziger - 2019 also. Ein gutes Zeichen, aber eben nicht mehr als ein Omen. "Es wird darauf ankommen, nichts Besonderes machen zu wollen", so Ginter, "das Spiel einfach so anzugehen wie andere in dieser Saison. So wie wir es in München gemacht haben bei einem ähnlich guten Gegner".

Bei den Bayern stand am Ende eine 0:2-Niederlage auf der Anzeigetafel, aber die Partie lief mit einer umstrittenen Handspielentscheidung auch gegen den Sport-Club. Auf dem Platz zeigte man über weite Strecken eine engagierte Leistung. "Es wird darauf ankommen, dass wir Ballbesitzphasen haben. Den Gegner auch mal laufen zu lassen", legt sich Ginter fest, "das mögen sie ja nicht so, weil sie es gewohnt sind, den Ball zu haben".

SC Freiburg: Unter Julian Schuster offensiver

Mit dem Ball geht in dieser Saison unter dem neuen Trainer Julian Schuster tatsächlich mehr bei den Freiburgern. "Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Wert auf die Defensive gelegt, und das war natürlich auch sehr erfolgreich", so Ginter, "unter dem neuen Trainer ist es jetzt so, dass wir viel Wert auf das Spiel mit dem Ball legen. Dass wir aktiv sind, ist sehr wichtig, damit wir Ballbesitzphasen haben und auch was mit dem Ball anfangen können". Das gelingt bisher ganz gut: Aktuell liegt der SC ligaweit auf Rang sieben, was das Kriterium Ballbesitz angeht - eine deutliche Steigerung zur Bilanz nach Ende der vergangenen Saison (Rang 13).

Leipzig gegen Freiburg: Zwei starke Defensiven treffen aufeinander

Bisher ging diese Entwicklung beim Sport-Club nicht zu Lasten der eigenen Abwehrleistung. In der vergangenen Spielzeit plagten längere Verletzungsphasen von unter anderem Ginter und Philipp Lienhart die Freiburger Innenverteidigung. Jetzt sind beide wieder fit und stehen gemeinsam auf dem Platz. Sie sind eine wichtige Säule im Freiburger Spiel. Nur acht Gegentore stehen zurzeit auf dem Konto der Breisgauer. Der viertbeste Wert der Liga.

Die schlechte Nachricht: RB Leipzig ist in dieser Hinsicht Spitzenreiter mit gerade mal zwei Gegentreffern. Folgt man der Statistik, dürfte sich dieser Wert am Samstag mindestens für eines der Teams erhöhen, denn torlos endete noch keines der Aufeinandertreffen. Eines, aus dem die Freiburger endlich mal wieder drei Punkte mitnehmen wollen - und was würde sich dafür schon besser eignen, als ein Spiel genau fünf Jahre nach dem letzten Sieg?