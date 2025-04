SC Freiburg verliert weiter Boden im Kampf um Europa

Durch die 1:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund bleibt der SC Freiburg auch im fünften Spiel in Folge sieglos. Dadurch verpassen die Breisgauer wichtige Punkte im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Ratlose Freiburger nach einem denkwürdigen Nachmittag im Europa-Park-Stadion. Trotz phasenweise ansprechender Leistung unterlag das Team von Julian Schuster deutlich mit 1:4 (0:1) gegen wiedererstarkte Dortmunder , die im Duell um die Europapokal-Plätze bis auf einen Zähler an den siebtplatzierten Sport-Club herangerückt sind.

"Es fühlt sich hart an. Ich finde, das Ergebnis spiegelt nicht unsere Leistung wider", sagte Schuster nach der Partie im Sportschau-Interview. "Bis zum 0:2 kann ich zu 100 Prozent mitgehen, was die Herangehensweise, die Einstellung, die Haltung und die Energie angeht. Ich glaube, das haben auch alle im Stadion gespürt", so der 39-Jährige weiter. Auch Vincenzo Grifo konnte "im ersten Moment gar nichts schlechtes sagen". "Wir haben den Kampf angenommen, haben an uns geglaubt und sind selbstbewusst aufgetreten".

Der SC Freiburg und sein Problem mit dem Toreschießen

Das Problem sei das Toreschießen. Nur vier Treffer gelangen den Breisgauern in den vergangenen fünf Partien. Das Torverhältnis von -6, das schlechteste unter den elf besten Teams der Liga. "Üben, üben, üben", ist laut Grifo deshalb jetzt angesagt. "Aber wir sind nah dran. Wir schaffen es, uns ein paar Chancen rauszuspielen". In den übrigen sechs Saisonspielen müsse man sich dafür nur noch belohnen.

Dortmund kaltschnäuzig

Was beim SC Freiburg wieder einmal nicht klappte, haute bei Borussia Dortmund umso besser hin. In der 34. Minute brachte Karim Adeyemi sein Team mit 1:0 in Führung. Der Stürmer verwertete dabei einen Abpraller, nachdem Maximilian Beier zunächst noch unfreiwillig den Schuss seines Mitspieler Pascal Groß geblockt hatte. Im zweiten Abschnitt erhöhte Carney Chukwuemeka aus halbrechter Position auf 2:0 - Atubolu-Ersatz Florian Müller war beim vom Lienhart abgefälschten Schuss chancenlos (51.)

"Es ist sehr bitter. Wir kommen sehr gut rein in die zweite Halbzeit und haben kurz zuvor selbst die Riesenchance", sagte Grifo und spielte auf Ritsu Doans Möglichkeit in der 46. Minute an. "Solche Momente brauchst du an so einem Tag, um Dortmund zu bezwingen und das war denn heute leider nichts für uns."

Dortmund stattdessen legte nach und sorgte mit dem Treffer zum 3:0 durch Serhou Guirassy (69.) und dem 4:0 von Jamie Gittens (79.) für klare Verhältnisse. Maximilian Eggestein gelang kurz vor dem Ende zwar noch der Ehrentreffer zum 1:4, aber auch der änderte nichts mehr an der zweiten Heim-Pleite in Folge. "Das waren jetzt zwei Niederlagen, die wahnsinnig wehtun, weil viel mehr drin war und dann fühlt es sich nochmal intensiver und härter an", sagte Schuster.

Das Restprogramm des SC Freiburg Samstag, 12.4., 15:30 Uhr, Borussia Mönchengladbach (A) Samstag, 19.4., 15:30 Uhr, TSG Hoffenheim (H) Samstag, 26.4., 15:30 Uhr, VfL Wolfsburg (A) Sonntag, 4.5., 17:30 Uhr, Bayer Leverkusen (H) Samstag, 10.5., 15:30 Uhr, Holstein Kiel (A) Samstag, 17.5., 15:30 Uhr, Eintracht Frankfurt (H)

Nächstes Duell um Europa: Freiburg trifft auf Gladbach

Jetzt wolle er mit seinem Team den Blick aber wieder nach vorne richten und das Positive mitnehmen. "Jetzt gilt es, das gut zu verarbeiten, diesen Frust und diesen Ärger in Energie umzumünzen und vielleicht schaffen wir es, nächste Woche dann nochmal mehr Energie auf den Platz zu bringen". Dann trifft der Sport-Club auf Borussia Mönchengladbach, das (zumindest bis Sonntag) einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Der Kampf um die Europapokal-Plätze geht also weiter beim SC Freiburg.