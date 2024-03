Müller muss gehen - Mehrheit der KSC-Mitglieder wählt Vizepräsident ab

per Mail teilen

Die Mehrheit der Mitglieder des Karlsruher SC hat am Donnerstagabend Martin Müller als Vizepräsident abgewählt. Rund 61 Prozent der Stimmberechtigten stimmten der Abwahl zu.

Die Mehrheit der Mitglieder des Karlsruher SC hat am Donnerstagabend Vizepräsident Martin Müller abgewählt. Rund 61 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC stimmten in der virtuellen Versammlung für die Abwahl von Vizepräsident Martin Müller. Der Abwahl war ein monatelanger Führungsstreit innerhalb des KSC-Präsidiums vorausgegangen.

Darum geht es im Führungsstreit beim KSC:



Vor der Abstimmung begründete der Vorsitzende des Mitgliederrats Dieter Gläser ausführlich den von seinem Gremium gestellten Abwahlantrag. Es sei unmittelbar nach der Mitgliederversammlung im Dezember deutlich geworden, dass in den Gremien des KSC unüberbrückbare Differenzen bestanden.

Wir sind immer für ein gutes Miteinander, aber irgendwann ist auch diese Tür zu und es müssen Entscheidungen getroffen werden.

Die Mehrheit der KSC-Mitglieder votierte am Donnerstagabend für die Abwahl von Vizepräsident Martin Müller IMAGO IMAGO / Carmele/tmc-fotografie.de

Der kritisierte Vizepräsident Müller rechtfertigte sein Handeln in den vergangenen Monaten. Bis heute werde er mit unbewiesenen Vorwürfen konfrontiert. Er habe keine Interna weitergegeben. Seine Reaktion in der Öffentlichkeit in der Vergangenheit sei zwar teilweise unsachlich und überzogen, aber inhaltlich richtig gewesen.

Ich habe niemals Interna nach außen gegeben.

KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze verwies auf einen tiefgreifenden Vertrauensverlust unter anderem durch unwahre Behauptungen, die seitens des Vizepräsidenten in der Öffentlichkeit gemacht worden waren. Der KSC-Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Grenke wies erneut auf die gute wirtschaftliche Situation des Vereins hin. Es gebe keine Abhängigkeit von irgendwelchen Geldgebern.

Der Mitgliederrat des KSC hatte die Mitgliederversammlung und einen Abwahlantrag gegen Müller beschlossen. Das Verhältnis zwischen Müller und anderen Mitgliedern des wichtigen fünfköpfigen KSC-Beirats sei derart gestört beziehungsweise zerrüttet, dass eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit ganz offensichtlich nicht mehr möglich sei - so hat der Mitgliederrat den Abwahlantrag Anfang Februar begründet. Müller war im Vorfeld unter anderem die Weitergabe von internen Informationen vorgeworfen worden. Der Abwahlantrag war auch vom KSC-Fandachverband Supporters unterstützt worden. In einer Mitteilung sprach der Verband von einem gestörten Vertrauensverhältnis.

Supporters Karlsruhe unterstützen Abwahlantrag

KSC-Vizepräsident Müller hatte die Kritik im Vorfeld mehrfach zurückgewiesen und wollte seinen Posten nicht freiwillig abgeben.

Nach der ordentlichen Mitgliederversammlung im Dezember hat sich die Situation beim Karlsruher SC nicht beruhigt. Damals waren Abwahlanträge gegen Vizepräsident Müller sowie gegen zwei weitere Beiratsmitglieder im letzten Moment zurückgezogen worden. Mit einer gemeinsamen Erklärung wollte die KSC-Führung Einigkeit demonstrieren. Kurz darauf empfahl der Aufsichtsrat Müller jedoch den Rücktritt, weil dieser sich vereinsschädigend geäußert habe.

Der Streit um KSC-Vizepräsident Martin Müller ist auf Karlsruher Straßen sichtbar SWR

Hintergrund des seit Monaten schwelenden Führungsstreits ist die Freistellung von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer am 1. April 2023 durch den Beirat. Damals wurden die beiden Vizepräsidenten und Geldgeber Martin Müller und Günter Pilarsky von den drei anderen Beiratsmitgliedern Holger Siegmund-Schultze, Thomas Hock und Christian Fischer überstimmt. Er sei überrumpelt worden, kritisierte Müller, der die Entscheidung für falsch hielt. Es kam zum offenen Bruch.

Laut der Satzung des KSC muss die Position des Vizepräsidenten und damit auch der frei gewordene Sitz im Beirat innerhalb von drei Monaten im Rahmen einer weiteren außerordentlichen Mitgliederversammlung neu besetzt werden. Bis zur Neuwahl des Vizepräsidenten sind demnach aber sowohl Präsidium als auch Beirat voll beschluss- und handlungsfähig.

Für einen freiwilligen Rückzug aus dem Führungsgremium hatte Müller den Rückkauf seiner Aktien zur Bedingung gemacht. Der Unternehmer hatte 2020 durch einen Aktienkauf rund fünf Millionen Euro in den damals insolvenzbedrohten Fußball-Zweitligisten investiert.

Die Aktien wird der KSC nicht zurückkaufen. Da gibt es auch gar keine Rechtspflicht, sondern sie bleiben als Eigenkapital im Verein.

Müller könne sein Aktienpaket grundsätzlich verkaufen, dafür sei die Zustimmung des KSC erforderlich. Der KSC könne durch dieses Mitspracherecht den Einstieg "unseriöser" Partner verhindern. Hingegen ist Martin Müller nicht berechtigt, die Aktien an den KSC zurückzugeben, insbesondere nicht gegen Rückzahlung des eingebrachten Kapitals, heißt es seitens des KSC.