Diese Schlagerstars haben bei DSDS begonnen

In diesem Jahr feiert DSDS seinen 20. Geburtstag. Und diese Schlagerstars haben der Show "Deutschland sucht den Superstar" einiges zu verdanken.

TV-Castingsshows sind ein großes Sprungbrett für viele Musiker und Musikerinnen. Egal ob "Deutschland sucht den Superstar", "Das Supertalent", "The Voice" oder "Popstars".

Ross Antony und Giovanni Zarrella wurden nach dem "Popstars"-TV-Casting Teil der Band BroSis, Newcomerin und Rockröhre Marina Marx schnupperte zunächst Bühnenluft bei "The Voice of Germany". Für den Schlager hat sich "DSDS" als echte Talentschmiede bewiesen, die einige Künstler hervorgebracht hat, die auch lange nach der Show noch erfolgreich sind!

"Ich glaube, dass dieses Format schon bewiesen hat, dass nicht nur Eintagsfliegen daraus entstehen, sondern weitaus mehr!"

Und wer DSDS die Karriere zu verdanken hat, zeigen wir Euch hier:

Alexander Klaws: Der erste DSDS-Gewinner 2003

Alexander Klaws gewann 2003 die erste Staffel "Deutschland sucht den Superstar" mit dem Siegertitel "Take me Tonight", geschrieben von keinem Geringeren als Dieter Bohlen. Nach dem DSDS-Sieg begann Alexander Klaws eine Schauspiel- und Gesangsausbildung an der "Joop van den Ende Academy" in Hamburg. Sein Start in eine vielfältige Karriere.

Mike Leon Grosch: Zweiter Platz 2005 in Staffel 3

Mike Leon Grosch schaffte es in der dritten DSDS-Staffel im Jahre 2005/2006 in die Top 3. Heute bekennt sich der Sänger zum deutschen Schlager und veröffentlichte im April 2021 sein erstes Album "Wenn wir uns wiedersehen" im modernen Schlagergewand.

Anna-Maria Zimmermann: Sechster Platz 2005 in der dritten Staffel von DSDS

Mit von der Partie war auch Anna-Maria Zimmermann. Sie hat neben Mike Leon Grosch den sechsten Platz der dritten Castingshow-Staffel belegt. Nach einer erfolgreichen Ballermann-Karriere genießt sie derzeit das Mama-Dasein und ihr Comeback als gestandene Schlagersängerin auf der Bühne.

Lisa Bund: Dritter Platz 2007 in Staffel 4

Im Jahre 2007 hat sie auf ganzer Linie mit ihrer Powerstimme überzeugt: Sängerin Lisa Bund! Im Wettbewerb hat sie es unter die Top 3 geschafft. Heute ist sie u.a. als Hochzeitssängerin unterwegs und brachte Schlager-Singles wie "Das ist Liebe" heraus.

Annemarie Eilfeld: Dritter Platz 2009 in Staffel 6

Annemarie Eilfeld hat in Staffel 6 im Jahre 2009 bei "Deutschland sucht den Superstar" den dritten Platz belegt. Die Blondine nahm im Juni 2020 zuletzt an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil und ist u.a. als Songwriterin tätig.

Sarah Engels (ehemals Sarah Lombardi): Zweiter Platz 2011 in der 8. DSDS-Staffel

Sarah Engels hat in der achten DSDS-Staffel im Jahre 2011 den zweiten Platz hinter Pietro Lombardi erreicht. Auf der Bühne knisterte es schon zwischen den beiden. Es folgte die Hochzeit, ihr gemeinsamer Sohn Alessio und dann die Scheidung. Nach der Hochzeit mit Julian Büscher bekam Sarah nun ihr zweites Kind und spielte die Hauptrolle im Sat.1-Film "Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen".

Sebastian Wurth: Fünfter Platz 2011 in Staffel 8

Auch Sebastian Wurth, der zuletzt mit der Schlager-Boy-Band "Feuerherz" unterwegs war, hat in Staffel 8 bei DSDS 2011 mitgemacht und den fünften Platz erreicht. Nach der Trennung von "Feuerherz" ist er jetzt unter anderem als Manager und Songwriter unterwegs.

Anna-Carina Woitschack: Achter Platz 2011 in Staffel 8

Und noch eine aus Staffel 8: Anna-Carina Woitschack war 2011 ebenfalls mit dabei und landete auf Platz acht. 2020 ist sie privat wie auch beruflich voll durchgestartet: Sie hat ihren "Schatzi" Stefan Mross vor einem Millionenpublikum im TV geheiratet und durfte sich mittlerweile an der Seite ihres Mannes bei "Immer wieder sonntags" als Co-Moderatorin beweisen.

Luca Hänni: Gewinner 2012 in Staffel 9

Der Schweizer Luca Hänni hat in der neunten "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel 2012 gewonnen. Danach folgten zahlreiche Alben und Fernsehauftritte u.a. bei "Let´s dance", wo auch immer mal Schlagerstars zu sehen sind. Beim ESC 2019 singt das Multi-Talent sogar für seine Heimat Schweiz in Israel. Und auch in der Liebe läufts: Seit Januar ist der Sänger mit Tänzerin Christina Luft verlobt.

Joey Heindle: Fünfter Platz 2012 in Staffel 9

Joey Heindle hat den fünften Platz in der neunten Staffel DSDS 2012 erreicht. Und damit nicht genug: 2013 holte er den ersten Platz bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", tanzte bei "Dancing on Ice" und durfte zuletzt sogar für den Hollywood-Film „Someone dies tonight“ vor die Kamera.

Beatrice Egli: Gewinnerin 2013 der 10. DSDS-Staffel

Eine ganz Große in der Schlagerbranche ist Beatrice Egli. Sie hat die 10. Staffel DSDS gewonnen und ist seit ihrem Sieg 2013 nicht mehr von der Schlagerbühne wegzudenken. Seit 2020 moderierte sie unter anderem unsere Fernsehsendung "SWR Schlager - Die Show!" - 2020 sogar mit DSDS-Gewinnerkollegen Alexander Klaws als Co-Moderator.

Maria Voskania: Dritter Platz 2017 in Staffel 14

Maria Voskania hat schon vor ihrer DSDS-Teilnahme erreicht, wovon viele nur träumen: Als Background-Sängerin von Helene Fischer stand sie regelmäßig mit der Schlagerikone auf der Bühne. Bei "Deutschland sucht den Superstar" erreichte sie in der 14. Staffel 2017 den dritten Platz.

Marie Wegener: Gewinnerin 2018 in Staffel 15

Als jüngste DSDS-Gewinnerin ging Marie Wegener in die Geschichte ein. Sie holte sich den Sieg in Staffel 15 im Jahr 2018. Ihr Siegersong "Königlich", von Dieter Bohlen geschrieben, ist bis heute ein echter Ohrwurm.

Davin Herbrüggen: Gewinner 2019 in Staffel 16

Davin Herbrüggen feierte nach dem Finale der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" 2019 den verdienten Sieger-Pokal. Heute wendet er sich ebenfalls dem Schlager zu und interpretiert Oldies wie "Midnight Lady" neu.

Ramon Roselly: Gewinner 2020 in Staffel 17

Ramon Roselly hat 2020 den DSDS-Titel gewonnen und sich in der 17. Staffel mit der Leidenschaft zum Schlager durchgesetzt.