Anna-Maria Zimmermann ist Partyschlager-Sängerin und Vollblut-Mama. Hier gibt's alle wichtigen Facts und Infos zur Sängerin.

Steckbrief

Geburtstag 14.12.1988 Geburtsort Gütersloh Bürgerlicher Name Anna-Maria Tegeler Größe 1,80 m Augenfarbe grün Haarfarbe braun-blond Sternzeichen Schütze Ehemann Christian Tegeler

Wissenswertes über Anna-Maria Zimmermann

#DSDS 2005

2005 nahm Anna-Maria Zimmermann mit gerade einmal 16 Jahren an der dritten Staffel der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" teil. Damit begann ihre Karriere, wie auch für viele andere Schlagerstars, bei DSDS. Sie schied in der fünften Liveshow mit dem Song "Wish you where here" von Rednex aus und belegte damit den sechsten Platz.

#Unfall mit dem Helikopter

Am 24. Oktober 2010 war Anna-Maria Zimmermann zusammen mit ihrem Manager und einem Assistenten in einem Helikopter unterwegs zu einem Auftritt in Altenbeken, wo ihr der Ballermann-Award 2010 verliehen werden sollte. Doch kurz vor der Landung stürzte der Helikopter aus etwa zehn Meter Höhe über einer Straße ab. Anna-Maria erlitt lebensgefährliche innere Verletzungen und zahlreiche Knochenbrüche. Sie musste mehrfach operiert werden. Bis heute ist ihr linker Arm als Folge des Unfalls stark bewegungseingeschränkt.

Bereits ein Jahr nach dem Unfall stand Anna-Maria schon wieder auf der Bühne und feierte ihr Comeback mit der Single "100.000 leuchtende Sterne".

Meine Bühne ist meine Genesung fürs Leben gewesen. Da waren Menschen, die auf mich gewartet haben. Wenn ich meinen Job nach meinem Unfall nicht gehabt hätte, wäre ich lange nicht da, wo ich jetzt bin.

#Familienmensch

Anna-Maria Zimmermann hat mit ihrem Ehemann Christian Tegeler zwei Söhne, Matti (*2017) und Sepp (*2020). Gemeinsam haben sie auch noch einen Familienhund namens "Socke". Anna wohnt mit ihrer Familie in Rietberg-Westerwiehe (Nordrhein-Westfalen). Auf Instagram nimmt sie ihre Fans regelmäßig mit in ihr Familienleben zu Hause und auf Reisen.

#Aupair

Anna-Maria und ihre Familie sind große Fans von Aupair-Mädchen. Die Familie hat in den letzten Jahren schon einige bei sich in die Familie aufgenommen, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmern. Dabei werden sie für Anna zu echten Familienmitgliedern und der Abschiedsschmerz ist jedes Mal groß:

Du warst wie eine große Schwester für meine Jungs, die immer Zeit für meine Räuber hatte. Eine kleine Schwester für mich, die mich in allem unterstützt hat.

#Vom Bierkönig zu TV-Shows

Seit 2008 tritt die Sängerin regelmäßig im "Bierkönig" auf Mallorca auf und bringt dort die Menschmenge zum Kochen. Doch nicht nur auf der Insel wird sie gefeiert, auch aus den deutschen Schlager-TV-Shows und großen Schlagerkonzerten wie die "Schlagernacht des Jahres" ist die Sängerin nicht mehr wegzudenken.