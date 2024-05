Ella Endlich: Teenie-Star mit 14, Schlagersängerin und Mama!

Ella Endlich ist nicht nur eine gefeierte Schlagersängerin und tritt regelmäßig in den großen Samstagabend-Shows auf – sie ist auch Mama eines kleinen Sohnes.

Steckbrief

Geburtstag 18. Juni 1984 Geburtsort Weimar Haarfarbe Blond Sternzeichen Zwillinge Augenfarbe Blau Bisherige Alben als Junia: Junia (2000); als Ella Endlich: Da (2010), Meilenweit (2011), Die süße Wahrheit (2014), Träume auf Asphalt (2016), Im Vertrauen (2018), Endlich Weihnachten (2021), Sternschwimmer (2022) Ausbildung Sängerin, Musicaldarstellerin, Schauspielerin Partner Marius Darschin (seit 2018) Kinder Sohn, Name unbekannt (geboren im Juni 2023)

Wissenswertes über Ella Endlich:

#Privates: Mama mit 38 – Ella Endlich und Marius Darschin im Elternglück!

Im Juni 2023 verkündete Ella Endlich überglücklich auf Social Media, dass sie Mutter eines kleinen Sohnes geworden ist. Seitdem genießen die Schlagersängerin und ihr Lebensgefährte, Managing Director Marius Darschin, abseits ihrer Jobs das Elterndasein in vollen Zügen. Den Namen des kleinen Jungen hat das Paar noch nicht verraten.

Mit Anfang 30 war ich noch nicht bereit für eine eigene Familie. Jetzt genieße ich jede Minute mit Marius und unserem Sohn.

#Früh übt sich: Ella Endlich sang als Backgroundsängerin für die ZDF-Hitparade

Ella Endlich wurde am 18. Juni 1984 unter dem Namen Jacqueline Zebisch in Weimar geboren. Ihre Begeisterung für Musik hat Ella vermutlich von ihrem Vater geerbt, dem Komponisten und Musikproduzenten Norbert Endlich. Denn bereits mit zehn Jahren hat sie in den Hansa Studios in Berlin vorgesungen und wurde wenig später als Backgroundsängerin für die ZDF-Hitparade engagiert.

Darüber hinaus erhielt Ella Gesangs- und Tanzunterricht, durfte u. a. nach Los Angeles und London reisen, um dort mit eigenen Choreografien Videos für den Popsender VIVA zu drehen.

#Ella Endlich: Teenie-Star mit 14 unter dem Künstlernamen "Junia"

Im Alter von 14 Jahren (1998) erhielt sie einen Plattenvertrag bei Columbia Records (Sony) und veröffentlichte im Jahr 1999 unter dem Künstlernamen "Junia" ihre erste Single "It’s Funny“.

Im Anschluss daran absolvierte Ella an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München ihr Schauspiel-, Gesangs-, und Tanzstudium.

Als Musicaldarstellerin spielte sie von 2005 bis 2009 in verschiedenen Mucials mit: u. a. in "Heidi“ (als Tinette), "Sweet Charity“ (als Betzy), "Grease“ (als Sandy) und "Prinzessin Lillifee und der Zauber der Rose“ (als Lillifee).

#Karriere als Ella Endlich: Schlagersängerin schafft Durchbruch mit Titel "Küss mich, halt mich, lieb mich"

Im Jahr 2009 änderte Ella ihren Künstlernamen von "Junia" in "Ella Endlich" und brachte im November 2009 unter ihrem neuen Namen die Single "Küss mich, halt mich, lieb mich" an den Start, die deutschsprachige Interpretation zur Filmmusik von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel".

Das war ihr Durchbruch, denn der Song erreichte nicht nur Platz 12 der deutschen Charts, sondern wurde auch mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet! Seitdem tritt Ella Endlich immer wieder in den großen Samstagabend-Shows auf.

#Teilnahme am deutschen Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest 2016" und an RTL-Tanzshow "Let's Dance"

Ihre Karriere nahm rasant an Fahrt auf: Das Album "Da“, das die Sängerin als erstes Album als "Ella Endlich“ veröffentlichte, erreichte Platz 53 der deutschen Albumcharts. Darüber hinaus nahm Ella im Februar 2016 mit dem Lied "Adrenalin“ am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2016 teil und tanzte 2019 in der 12. Staffel der RTL-Tanzshow "Let’s Dance“ neben Profitänzer Valentin Lusin, mit dem sie den zweiten Platz belegte.

Schlagersängerin Ella Endlich und ihr Tanzpartner Valentin Lusin tanzen Jive zu "Surfin' USA" (The Beach Boys) in der RTL-Tanzshow "Let’s Dance“ (2019). picture-alliance / Reportdienste Augenklick/rscp - FRANK HEINEN

Als "Zebra" gewann sie im April 2022 die sechste Staffel der ProSieben-Musikshow "The Masked Singer".

Mich selbst berühren menschliche Begegnungen. Das ist der Stoff, aus dem meine Lieder sind.

Inzwischen hat Ella Endlich sechs Studioalben produziert. Ihre Lieder schreibt sie selbst und lässt sich gerne von fernen Orten inspirieren. So auch von der spanischen Stadt Granada, der sie ein Lied widmete: "Granada", eine Hymne auf die andalusische Lebensfreude.