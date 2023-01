Herkunft und Zukunft: Anna-Carina Woitschack geht ihren Weg

per Mail teilen

Anna-Carina Woitschack macht erfolgreich Musik, moderierte mit Stefan Mross und hat mit Partner Daniel Böhm ihre neue Liebe gefunden. Die wichtigsten Facts gibt's hier.

Geburtstag 28.10.1992 Geburtsort Helmstedt Sternzeichen Skorpion Bürgerlicher Name Anna-Carina Mross Partner Daniel Böhm (seit Ende 2022) Ursprünglich war ich mal Puppenspielerin

SWR Fotograf: Markus Palmer

#Trennung von Stefan Mross

Es war die Schlager-Schlagzeile des Jahres 2022: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich nach fast sechs gemeinsamen Jahren – zwei davon verheiratet – getrennt. Verlobung und Hochzeit hatten die beiden im TV bei Florian Silbereisen groß zelebriert. Anna-Carina war fester Bestandteil der Sendung "Immer wieder sonntags", sang Duette mit ihrem Stefan und wich auch sonst kaum von seiner Seite. Nach vielen Ehekrach-Spekulationen ihrer Fans und in den Medien gab das einstige Schlagertraumpaar dann am 12. November 2022 auf seinen Social-Media-Kanälen die Trennung bekannt.

#Neue Liebe: Key-Account-Manager Daniel Böhm

Nach der Trennung von Stefan Mross verliebte sich Anna-Carina Woitschack neu und zwar in den österreichischen Key-Account-Manager Daniel Böhm. Die Sängerin scheint super happy zu sein. Im Dezember 2020 gab es erste Selfies des Paares. Daniel war darauf allerdings nur verschwommen zu sehen. Seit 16. Januar 2023 gibt es aber dank Anna-Carinas Insta-Story endlich Klarheit! Daniel hat nun ein Gesicht – und zwar ein strahlendes!

#Herkunft: Puppentheater

Anna-Carina Woitschack stammt aus einer Puppenspielerfamilie, die bereits in der zehnten Generation das Geschäft am Laufen hält. Die Sängerin stand selbst schon als Kind auf der Bühne des Puppentheaters. Jede Woche wechselte die Familie den Standort, was zur Folge hatte, dass Anna-Carina fast 400 verschiedene Schulen besuchte – aber sie fand es toll! Dass sie im niedersächsischen Helmstedt geboren wurde, ist sozusagen Zufall.

Durch den vielen Wechsel der verschiedenen Orte war eigentlich immer zu Hause da, wo unser Wohnwagen ist.

#DSDS 2011: Anna-Carina Woitschack belegt den achten Platz

2011 gab's den Startschuss für Anna-Carina Woitschacks Karriere im Musikbusiness. Sie nahm an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" teil, kam bis in die Live-Shows und belegte den achten Platz. Anna-Carina erinnert sich gerne an die Zeit zurück.

#Schlager-Karriere: "Einzigartig" und "Legendär"

2012 veröffentlichte Anna-Carina Woitschack dann ihr Debüt-Album "Einzigartig". Sechs weitere Solo-Alben folgten seither. 2020 brachte sie gemeinsam mit Stefan Mross das Album "Stark wie zwei" raus. Mit ihren aktuellsten Alben "Träumer" (2021) und "Lichtblicke" (2022) kam sie sogar in die Top-10 der deutschen Album-Charts. Anna-Carina geht ihren Weg und der ist jetzt schon "legendär".