Ben Zucker, Kerstin Ott, Howard Carpendale und viele mehr: Die Beatrice Egli Show liefert 2024 ein großes Aufgebot an Stars. Wir zeigen die besten Bilder der April-Show, die im SWR, MDR und erstmals auch im NDR gezeigt wird.

Diese Stars waren bei der Beatrice Egli Show im Ersten

Große Gefühle und jede Menge toller Songs gibt's bei Beatrice Egli in ihrer Show "Herzmomente". Egal wen man fragt, Kerstin Ott, Ben Zucker oder Alina, alle sind begeistert am Start. Und der Kreis der Stars, die Beatrice zu Beginn ihrer Show präsentiert, macht Schlagerfans happy. Mit dabei waren unter anderem Kerstin Ott, Ben Zucker, Lucy Diakovska und Howard Carpendale. Außerdem begrüßt sie auch Schlager-Newcomer wie Georg Stengel und Jennifer Siemann.

Kerstin Ott rockt die Bühne

Kerstin Ott legt mit ihrem Song "Alte Liebe rostet nie" los. Hinter den Kulissen wartet ihr Hund Jakob, den sie zur Sendung mitgebracht hat – zum ersten Mal! Und Kerstin darf in der Show noch ein zweites Mal. Zum Finale der Show kommt sie dann noch einmal auf die Bühne und performt "Rockstar".

Schlager-Reibeisen Ben Zucker

Auch Ben Zucker darf zweimal ran. Typisch im Hawaiihemd gibt’s Ben einmal rockig mit seinem Song "Heute nicht!" und einmal ganz soft bei "Ich wollte nie, dass du gehst".

Beatrice Egli und Lucy Diakovska: Ein unvergleichliches Duett

Mit Lucy Diakovska ist die amtierende Dschungelkönigin auf die Bühne. Ein besonderes Highlight der Show: Im Duett singen die No Angels-Sängerin und Beatrice Egli das Lied "Unvergleichlich" von Beatrice Eglis Album "Balance".

Alina: Ein Auftritt mit Message

Alina hat in ihrem aktuellen Song "Mein Körper" eine ihrer wichtigsten Messages verarbeitet und spricht auch in der Show über das Thema Body Positivity: Wie man seinen eigenen Körper akzeptiert und dem langen Weg dahin. Dafür kriegt die Sängerin oft Hass im Netz ab – etwas, das auch Beatrice Egli leider zu gut kennt. Beide wünschen sich, dass Frauen einfach entspannt mit ihrem Körper umgehen können, ohne Hass und Spott.

Schlager-Newcomer auf der großen Bühne

Eine Verwandlung hat auch Jennifer Siemann durchgemacht. Aufgewachsen im Umfeld der Zeugen Jehovas musste sie ihren eigenen Weg finden. Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle in "Sturm der Liebe" bekannt. Bei Beatrice Egli singt sie den sehr persönlichen Song "Löwin".

Georg Stengel ist bisher noch eher selten auf Schlager-Bühnen zu sehen und zu hören. Mit seinem kraftvollen "Wow" stellt er sich in dieselbe Reihe wie Reibeisen Ben Zucker. Vielleicht taucht er in Zukunft öfter auf …. Bei uns im Interview hat er auf jeden Fall verraten, wenn er auftaucht, dann mit seiner Cappy.

Schlagerstar Howard Carpendale

Nostalgisch wird es mit Howard Carpendale. Vor fast 60 Jahren hatte er mit "Das schöne Mädchen von Seite Eins" seinen ersten Hit in Deutschland. Der Mann ist aus dem Schlager nicht mehr wegzudenken.

Bewegende Schicksale bei Beatrice Egli

Unter die Haut geht die Geschichte von Influencerin Jil Eileen Füngeling. Die junge Frau reiste um die Welt, teilte ihre Eindrücke auf Instagram und Co. Und dann krachte in Afrika ein Auto in ihr Fahrzeug. Schwer verletzt musste Jil darum kämpfen, wieder laufen zu können. Davon erzählt sie in der Show.