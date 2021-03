per Mail teilen

Koch/Köchin: Andreas Stüber, Bacharach Rezeptautor/Rezeptautorin: Andreas Stüber

Zutaten:

500 g Mehl,

ca.150 ml Milch,

ca. 100 ml Apfelsaft

2 Eier, Prise Salz, Pfeffer

400 g Pilze

1 Lauchzwiebel

100 g Kastanien

Trauben

Tomaten

Rosmarin

Estragon, Thymian

4 El. Rapsöl

Mehl, Milch, Eier, Salz, Pfeffer in eine Rührschüssel geben, und mit einem Schneebesen glattrühren. Die Steinpilze in einer heißen Pfanne in Rapsöl mit den Zwiebeln und Kräutern anbraten, den Pfannkuchenteig und die restlichen Zutaten dazu, und bei mittlerer Hitze langsam den Pfannkuchen mit einem Deckel braten, und vorsichtig wenden.

