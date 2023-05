Mit Tieren hat auf dem Maimarkt alles angefangen

per Mail teilen

Kaninchen, Kälbchen, Hündchen: Die Tiere und der Mannheimer Maimarkt haben eine lange Tradition - eine jahrhunderte lange Tradition!

Es riecht nach Heu und Tierfutter, schon allein wenn man in die Nähe der der Halle 44 kommt. Im Zelt stehen Eltern mit ihren Kindern Schlange, um die Tiere zu streicheln.

Eine Frau steht in einem Stall und reicht ein paar Kindern ein Kaninchen in einem Körbchen. Die Kinder freuen sich und streicheln das weiche Fell. Was heute ein Streichelzoo ist, war mal ganz ursprünglich ein Schauplatz für Viehhandel.

Der Ursprung des Maimarkts: Pferde- und Kuhschauen

Seit 1613 gibt es den Maimarkt. Damals wurden Pferde- und Kuhschauen veranstaltet. Der Tierhandel der Bauern war somit der eigentliche Grund für die Entstehung des Maimarkts.

"Tiere sind der Ursprung des Maimarkts - da kommt er her!"

Tiere und der Mannheimer Maimarkt gehören unzertrennlich zusammen, so Rubsamen. Über Jahrhunderte habe sich der Markt dann zu einer Regionalmesse weiterentwickelt. Die Tiere sind aber geblieben.

Rund 700 Tiere auf Mannheimer Maimarkt

Tiere sind auf dem Maimarkt überall zu finden: Unter anderem auf Tierschauen, Tierlehrschauen und beim Reitturnier.

Tipps für Tierfreunde

Die Tierschauen heute sind vor allem dazu da, um Tierbesitzern und -besitzerinnen Tipps für die Haltung zu geben. Besucher und Besucherinnen können in den Tierzelten mit ihren Fragen direkt mit den Züchtern sprechen.