Der süße Maimarktbecher mit Erdbeeren ist in Mannheim Kult. Die Verpackung aber weniger, denn der Becher ist aus Plastik und landet nach dem Essen im gleichen Müll wie alles andere. Nachhaltigkeit, Fehlanzeige?

Ein Tag auf dem Maimarkt kann ganz schön hungrig machen. Zum Glück gibt’s im Schlemmerland-Zelt eine große Auswahl an Essensständen mit deftigen und süßen Schmankerln. Das meiste davon: natürlich to go. An vielen Ständen bekommt man seine Pommes, den Kaiserschmarrn oder die Nudeln schon im Pappbehälter mit Holz- oder Kartongabel. Und der beliebte Maimarktbecher - wird nach wie vor im Plastikbecher verkauft. Was sagen die Besucher?

Nachhaltigkeit auf dem Maimarkt - Fehlanzeige?

Den Maimarktbecher verkauft die Bäckerei Zorn. Nachhaltigkeit habe das Unternehmen zwar auf dem Schirm, aber: Die Plastikbecher seien ein Restbestand, der noch vor Corona eingekauft wurde, erklärt Katrin Zorn, die Geschäftsleitung der Bäckerei auf dem Maimarkt.

Die Bäckerei Zorn rechnet damit dieses Jahr knapp 35.000 Maimarktbesucer zu verkaufen. Die 90.000 verbleibenden Plastikbecher im Lager seien dann in zwei bis drei Jahren aufgebraucht. Auf welches Material die Bäckerei dann umsteigen wird, wenn die Plastikbestände aufgebraucht sind, ist noch nicht entschieden. Am liebsten soll es aber ein nachhaltiges und durchsichtiges Produkt sein, damit der Maimarktbecher seinen typischen Look beibehalten kann, so Katrin Zorn.

Die Löffel sind bereits größtenteils aus Holz oder gepresster Pappe hergestellt. Bei den Kundinnen und Kunden kommt das nur teilweise gut an. Die Holzlöffel seien vielen Besucherinnen und Besuchern hingegen nicht glatt genug.

"Die Löffel aus gepressten Karton sind wohl angenehmer vom Mundgefühl, weil sie glatter sind."

Und auf dem gesamten Maimarkt?

Nach dem Essen landet der Plastikbecher dann im Mülleimer. Auf dem Maimarkt sind aber nur blaue Tonne aufgestellt - eine für alles. Wird der Müll danach zumindest getrennt?

"Natürlich", sagt Maimarkt-Geschäftsführer Jan Goschmann. Die Mülltrennung passiere aus zeitlichen Gründen aber im Nachhinein.

Maimarkt Mannheim: Müll wird teilweise vorsortiert

"Es werden hier ein paar Sachen vorsortiert. Batterien und Pappe werden vorher separiert, damit sie mit einem separatem Fahrzeug weggefahren werden", so Goschmann. " Der sogenannte Restmüll, wie er hier anfällt, wird nicht auf die Deponie gebracht, sondern er wird sortiert und dann den entsprechenden Recyclingverfahren zugeführt."

Außerdem sei ein Großteil der Beleuchtung auf der Messe schon auf die nachhaltigeren LED-Leuchten umgestellt und ein Kombi-Ticket für den Eintritt und öffentlichen Nahverkehr sei Teil des Maimarktkonzepts.