Was für komische Vögel! Der Zoo Karlsruhe zieht seit April 2023 Waldrapp-Babys groß. Früher waren Waldrappe weit verbreitet in Europa, zwischenzeitlich waren sie aber vom Aussterben bedroht, weil sie als Delikatesse galten. Die 35 Jungtiere im Karlsruher Zoo erhalten, wenn sie so weit sind, Flugstunden am Bodensee und sollen dann in Spanien überwintern. Nächstes Jahr kommen sie hoffentlich von selbst zum Bodensee zurück und bevölkern wieder die Wildnis.