Während andere in den Urlaub fahren oder fliegen, um an ihren freien Tagen auszuspannen, geht Max aus Hayingen in den Wald. Er ist Hobby Köhler und opfert seine Urlaubstage für die alte Handwerkstechnik.

Es ist weniger das Abenteuer, das mich reizt, mehr die Tradition. Andere zahlen einen Haufen Geld, um im Wald zu übernachten und ich gehe da 14 Tage hin und mache das, ohne was zu zahlen. Max hat ein besonderes Hobby: Er ist Köhler und führt damit die fast 200 Jahre alte Tradition in seiner Familie in der siebten Generation weiter. „Mir macht das einfach Spaß, seit klein auf. Das war schon immer geil. Ich will keinen Moment davon missen. Es ist auch anstrengend, aber das alte Handwerk ist faszinierend.“ Steinmetzin Luisa liebt ihr Handwerk Das Handwerk stirbt aus. Keiner will mehr traditioneller Köhler sein. Weil sie lieber drei bis vier Mal im Jahr in den Urlaub gehen. Nur noch sehr wenige üben die alte Handwerkstechnik aus In Süddeutschland führen die Tradition mit Max nur vier oder fünf andere Personen weiter. Denn Holzkohle auf traditionelle Art herzustellen ist sehr aufwändig: „Während des Verkohlens sind wir elf Tage zu zweit im Wald und schlafen da in einer offenen Hütte. Da kommen auch Tiere vorbei – vor allem nachts. Geschlafen wird auf einer alten Holzbank mit einer noch älteren Matratze drauf. Wenn man bequemer liegen würde, würde man nachts nicht alle zwei Stunden aufstehen wollen. Aber man muss halt – wenn man nicht aufsteht, ist das Holz nachher nur Asche. Aber das ist bei uns noch nie passiert. Bekannte haben auch schon gescherzt, dass ich dadurch ja schon Übung für ein Baby hätte.“ SWR Belohnung: Schauen, wie viel Kohle man hergestellt hat Nach elf Tagen werden die Kohlemeiler ausgezogen, erklärt Max. „Das ist der spannendste Tag, da freue ich mich auch am meisten drauf. Es ist schon ein kleiner Wettbewerb mit dem anderen, wer hat mehr Kohle. Und am Ende gibt’s nicht besseres als eine Dusche oder ein warmes Bad und das eigene Bett, einfach komplett ausschlafen.“ Aufopfern für das Hobby und die Tradition Um immer wieder elf Tage am Stück im Wald zu verbringen, geht der Großteil von Max’ Urlaubstagen für sein Hobby drauf. Obwohl sein Hobby sehr arbeitsintensiv ist, und sie einen Teil der Kohle verkaufen, verdient Max damit nichts. „Die Kohle verkaufen wir an Hobbygriller und einen Teil verheizen wir selbst. Wir haben einen Hähnchengrill mit Holzkohle. Aber wir kommen bei plus/minus Null raus. Wir haben zwar eigenen Wald, aber das Holz reicht nicht für vier Meiler im Jahr. Deshalb kaufen wir welches dazu und das Geld bekommen wir dann beim Verkauf der Kohle wieder rein. Also ich bekomme für meine Arbeit währenddessen nichts, deshalb mache ich es aber auch nicht.“ Interaktive Quiz-Show Storyfinder – Mensch, wer bist du? Bei Storyfinder wollen wir spielerisch Menschen und ihre Geschichte kennenlernen, unsere Menschenkenntnis testen und so hoffentlich auch mit unseren eigenen Klischees und Vorurteilen, die wir manchmal im Kopf haben, brechen. Die Community darf in der Insta-Story auch mitraten und ihre Einschätzung teilen.

So läuft die Show ab: Steff und Stefan treten in drei unterschiedlichen Raterunden gegeneinander an und versuchen, die unbekannte Person, in dem Fall Max, möglichst genau einzuschätzen und seine Persönlichkeit zu entdecken. Anschließend gehen sie seiner ganz persönlichen Geschichte im Deep Talk auf den Grund. Die Ergebnisse der Community-Quizeinschätzungen sind Teil der Show.