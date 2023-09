per Mail teilen

Luisa aus Göppingen ist Steinmetzin und im Nebenjob Influencerin. In den sozialen Medien macht sie Werbung für ihren Beruf und will junge Menschen für das Handwerk begeistern.

Wir haben 140 Handwerksberufe. Die wenigsten haben sich nur einen davor angeschaut, bevor sie auf die weiterführende Schule oder studieren gegangen sind.

Einblicke in den Berufsalltag

Luisa auch Göppingen ist Steinmetzin und will zusammen mit Ehemann Mark ihren elterlichen Betrieb in fünfter Generation weiterführen. Neben ihrer Tätigkeit im Familienunternehmen ist sie als Influencerin in den sozialen Medien aktiv. Dort zeigt sie ihren Berufsalltag, wirbt für Handwerksberufe und testet Werkzeuge. Das Werkzeug wird ihr von Unternehmen zur Verfügung gestellt. Transparenz ihrer Community gegenüber ist ihr wichtig: „Ich gebe dann auch ein ehrliches Feedback. Ich habe einen Winkelschleifer gehabt und den habe ich testen müssen und da ist mir dann aufgefallen, dass der Akku bei der Nutzung auf dem Material aufliegt. Das habe ich dann weitergegeben.”

Miss Handwerk 2022

2022 wird Luisa zur Miss Handwerk gekürt. Sie nutzt die sozialen Medien auch dafür, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. „Heutzutage merkt man in allen Branchen, in allen Bereichen des Handwerks, dass man Ewigkeiten auf den Handwerker warten muss. Und ich denke, dass sich das in ein paar Jahren deutlicher zeigen wird, weil es einfach immer weniger Handwerker gibt, die auch tatkräftig die jungen Leute dafür motivieren, auch ins Handwerk zu kommen. Es gibt immer weniger Auszubildende. Ich denke, das wird eine ordentliche Klatsche geben.“

Mehr als nur Grabsteine

Luisa ist stolz auf ihren Beruf. Das Entwerfen von Grabsteinen ist etwas Besonderes für sie: „Es ist das letzte Geschenk an einen Verstorbenen. Für mich ist es eine riesige Ehre, dass ich dieses Geschenk machen darf. Wobei wir Steinmetze noch viel mehr machen: Wir sind in der Restaurierung, im Bau. Es ist nicht nur die Grabmalbranche, wo die meisten Leute wissen: Der Steinmetz gehört zum Grabmal. Sondern wir sind viel vielseitiger.”