Julius Bauer

Hallo mein Name ist Julius,

ich bin natürlich nicht Multi-Vitamin-Redakteur, sondern Multimediaredakteur. Für meine Gesundheit tue ich trotzdem was: Viel lachen, Basketball spielen und – oha – jeden Morgen den Berg rauf zum SWR radeln (sind nur 5 Minuten aber pscht).

Eigentlich war es eher Zufall, dass ich beim SWR gelandet bin. Ich suchte einen Studentenjob, um mein Studium zu finanzieren. Zwischenzeitlich habe ich sogar nachts Semmeln ausgefahren. Dann kam diese geniale Stellenausschreibung und zack, war ich Redakteur bei SWR Heimat. Jetzt bin ich also Redakteur und Student und nehme das Beste aus beiden Welten mit.

Ganz so zufällig war es dann aber doch nicht, dass ich hier bei SWR Heimat mitmischen darf. Im Bachelor habe ich Journalismus studiert und währenddessen und danach in vielen Redaktionen mein Unwesen getrieben. Zuletzt in Kirgistan in Zentralasien; einer Region, an die ich mein Herz verloren habe... Rheinland-Pfalz ist auf einem guten Weg mich ähnlich zu verzaubern ;-)

Hier noch einige mich beschreibende Hashtags in loser Reihenfolge:

#reisefieber #ostliebe #dahoamisallerweilschee #aberwoandersisnoscheener #teilzeitbayer #prof.dr.dr.wortwitz #harmoniemensch #rasenderreporter #spruchbeitl #ästhet #oldtimer #classic #filmemacher #basketball #größtesvorbild #clauskleber #daswars

Instagram: @julik_bauer