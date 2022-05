1MinuteGefühle – Erwachsen fühlen

Wie geht es den Menschen in Stuttgart? Dieser Frage sind wir in unserer Umfrage-Rubrik #1MinuteGefühle nachgegangen. Dieses Mal zum Thema: Wann hast du dich erwachsen gefühlt?

Wenn man für sich selbst Verantwortung übernehmen kann, was wirklich alles angeht. Wenn man unabhängig wird: Eine eigene Wohnung hat, sich selbst versorgen kann – ohne die Hilfe der Eltern. Dann ist man schon erwachsen.

Ab wann ist man eigentlich erwachsen?

Die Frage, ob man sich erwachsen fühlt, ist meistens gar nicht so einfach zu beantworten. Irgendwie ist man ja auch jung geblieben, oder? Das Spannende ist in jedem Fall: Was man als erwachsen bezeichnet, ändert sich mit der Zeit. Wenn man auf die weiterführende Schule kommt und die Abschlussklasse sieht, denkt man oft: Die sind aber erwachsen. Wenn man dann aber selbst in der Abschlussklasse ist, kommt man sich vielleicht gar nicht so erwachsen und weise vor.

Die ein oder andere Entscheidung möchte man womöglich nicht treffen, weil man sich dafür noch nicht reif genug fühlt, muss sie aber trotzdem fällen. Wichtig dabei: Man darf sich immer Hilfe suchen und um Unterstützung bitten, auch wenn man vermeintlich schon erwachsen ist.

Peter Pan-Effekt: Niemals erwachsen?

Und außerdem ist das Schöne: Man kann erwachsen und trotzdem kindisch und jung geblieben sein. Das haben wir auch in Stuttgart gemerkt, als wir für unsere neue Rubrik #1MinuteGefühle Leute im Vorbeigehen gefragt haben, wann sie sich zuletzt erwachsen gefühlt haben.