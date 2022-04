1MinuteGefühle – Glücklich sein

Wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich? Eine Frage, über die man vielleicht gar nicht so oft nachdenkt, obwohl sie sofort schöne Erinnerungen weckt. Wir waren in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs und haben die Menschen in unserer Umfrage-Rubrik #1MinuteGefühle, gefragt, wie es ihnen geht. Dieses Mal mit dem Thema "Glücklich Sein".

Meinen kleinen Cousin einfach nur zu halten, macht mich glücklich. Der ist noch nicht mal ein Jahr alt und bedeutet mir sehr viel. Bei SWR Heimat gibt es jeden Tag ganz unterschiedliche Geschichten von einer Vielfalt an Menschen. Es geht um ganz persönliche Dinge, um Meinungen und um Einblicke ins Leben, um Gefühle und Emotionen. Aber wie fühlen sich die Menschen eigentlich gerade? Das wollten wir in unserer neuen Rubrik #1MinuteGefühle herausfinden und haben in der Stuttgarter Innenstadt nachgefragt. Im Oberen Schlossgarten in Stuttgart wollten wir von den Menschen wissen, wann sie das letzte Mal so richtig glücklich waren. Und wir sind dankbar dafür, wie viele Leute ihr Glück mit uns geteilt haben.