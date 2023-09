Wir sind mitten in der Natur, haben unser eigenes Haus selbst ausgebaut und würden es nicht wieder anders machen.

Mit Mitte 2020 haben sich Luise und Lukas den Traum vom Wohneigentum erfüllt. Sie wohnen in ihrem eigenen Tiny House. Das Besondere: Ihr Haus steht mitten in einem Wohngebiet auf einem erschlossenen Grundstück und hat eine offizielle Baugenehmigung. Als das Luise und Lukas 2020 mit ihrem Camper in Italien am Meer stehen, kommt die Idee: Sie wollen in einem Tiny House leben. Im Internet finden sie den Bauwagen von 1987, den sie für 9.000 Euro kaufen und im Garten von Lukas‘ Eltern umbauen.

Um den Stellplatz haben sie kämpfen müssen. Dabei hätten die Voraussetzungen besser nicht sein können. Lukas Familie hat dem Paar ein komplett erschlossenes Grundstück in Eberstadt im Landkreis Heilbronn überlassen. Mit 18 Metern Länge und 9 Metern Breite viel zu klein für ein normales Einfamilienhaus, aber ideal für das Tiny House, das nur 8,10 Meter lang und 2,45 Meter breit ist.

Damit das zuständige Landratsamt eine Baugenehmigung erteilt, müssten Geschosszeichnungen, Statiken und ein Lageplan her. Am Ende klappt alles und die Baugenehmigung wird erteilt. Auch wenn vom ersten Antrag bis zum Baufreigabeschein fast ein ganzes Jahr vergeht. Seit August 2021 wohnen die beiden in ihrem Häuschen und sind hier offiziell mit ihrem Wohnsitz gemeldet.

Insgesamt haben Luise und Lukas 35.000 Euro investiert. Dazu zählt nicht nur der Bauwagen, sondern auch das Gartengrundstück mit angrenzender Wiese, einem kleinen Jacuzzi und einer Außendusche. Außerdem gibt es weitere Mitbewohner: die Zwergziegen, Fridolin und Butterkeks und neun Hühner.

Luise und Lukas genießen ihr Tiny Living-Idyll. Doch für immer wollen sie hier nicht wohnen. Spätestens wenn Nachwuchs ansteht, ist der Umzug in ein „richtiges“ Haus geplant. Ihren Bauwagen wollen sie dann als Feriendomizil nutzen.

