Helen Ringleb

Hi! Ich bin Helen und Redakteurin bei SWR Heimat. In der Schulzeit wurde ich auch schon die "rasende Reporterin" genannt - was wohl auch daran lag, dass ich mit dem Motorrad unterwegs war. Mein Berufswunsch hat sich schon ganz früh gezeigt. Ich wollte nie Kinderärztin, Lehrerin oder Prinzessin werden, sondern spannende Geschichten von Menschen erzählen und entdecken.

Für mich gibt es nichts Schöneres als sich jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen und ihren Geschichten zu beschäftigen und mich inspirieren zu lassen.

Studiert habe ich im Bachelor und Master Medienmanagement und kann das nur jedem empfehlen, der "irgendwas mit Medien" machen will. Spaß beiseite, ohne meine Praktika und Nebenjobs in der Film- und Fernsehwelt wäre ich wohl nicht bei SWR Heimat gelandet.

Heimatliebe

Dem Südwesten Deutschlands fühle ich mich sehr verbunden mit einer Schwäbin als Oma (sozusagen mit Maultaschen und Spätzle aufgewachsen) und als echtes Meenzer Mädsche geboren. Die Rheinhessischen Bräuche gehören natürlich auch dazu: Ohne die Fastnacht geht nichts und auch Weck, Worscht und Woi dürfen nicht fehlen. Den Wein trinke ich aber nicht immer selbst, sondern schenke ihn auf diversen Weinfesten lieber anderen aus. Wenn ich nicht gerade für die Heimat unterwegs bin, mache ich gerne Yoga und singe (natürlich auch unter der Dusche).

