„Wir waren immer glücklich zusammen.“

Ingeburg und Erich feiern im Dezember ihre Kronjuwelenhochzeit. Das bedeutet, dass sie seit 75 Jahre verheiratet sind. Gemeinsam gab es für das Ehepaar in all den Jahrzehnten mehr Höhen als Tiefen. Verlobt haben sich Ingeburg und Erich 1948. Da kannten sie sich schon zwei Jahre. Sechs Wochen später ist Hochzeit. Da ist sie gerade 19 Jahre alt, er 22. Damals Liebe auf den ersten Blick. „Wie ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht: Das ist er,“ schwärmt Ingeburg von ihrem Mann.



In 75 Ehejahren haben die beiden vier Kinder bekommen und inzwischen auch sieben Enkelkinder und sechs Urenkel. Die Familie ist ihnen das Wichtigste. So haben sie die seltene Kronjuwelenhochzeit natürlich vor kurzem im engsten Familienkreis gefeiert. Ihre Tochter beschreibt die Ehe der Eltern liebevoll: „

Wenn ich mich zurückerinnere, war es immer Harmonie hier. Sie haben sich gut verstanden. Sie reden viel miteinander und haben viele Gemeinsamkeiten.“

Für ihre Kinder sind Ingeburg und Erich Vorbilder. Vor 50 Jahren haben sie die Silberhochzeit bereits gefeiert. Vor 25 Jahren dann die Goldene, die Diamantene und die Eiserne Hochzeit.



Ingeburgs Tipps für eine glückliche Beziehung: „Miteinander reden, wenn man mal nicht die selbe Meinung hat, mal ein Auge zudrücken und wieder alles glätten.“



Das nächste Jubiläum wäre die Eichenhochzeit in fünf Jahren. Danach käme die Himmelshochzeit – 100 Jahre Ehe.