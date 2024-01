per Mail teilen

“Mich hat nicht interessiert, was andere gedacht haben. Ich habe allen gezeigt: Ich kann das!”

Evelyne ist Balletttänzerin und weiß, was es heißt, mit Vorurteilen zu kämpfen: Sie wurde in der Karibik geboren und war in der Tanzschule die einzige Schwarze. “Es gab Eltern, die gesagt haben:

‘Wenn dieses Mädchen im Unterricht bleibt, nehmen wir unsere Kinder raus!’ Mein Lehrer hat gesagt: ‘Dann macht das. Aber dieses Mädchen behalte ich.’ Und ich habe nie aufgehört zu tanzen.”

Mittlerweile leitet sie ihre eigene Tanzschule. Und hat sogar ihre eigene Tanzrichtung entwickelt: Afro-Carribean-Jazz. Einige ihrer Schülerinnen sind bereits über 70, andere haben als Kind bei ihre angefangen und tanzen bis heute. Was Evelyne dazu sagt, dass Ballett nur was für Kinder sein soll und warum auch Machos tanzen können: Checkt das Video.