Als kleines Kind hört Evelyne ein klassisches Klavierstück und weiß sofort: Dazu will ich tanzen! Doch mit dem Entschluss, Balletttänzerin zu werden, fangen die Herausforderungen erst an, denn: Evelyne ist schwarz. Und das ist vielen Eltern in der Tanzschule alles andere als egal.

„Als der Klavierspieler angefangen hat zu spielen, wusste ich sofort: Dazu will ich tanzen!” (Evelyne, Ballettlehrerin aus Heidelberg, nach eigenen Angaben zwischen 18-80)

Evelynes Weg zum Ballett war alles andere als leicht. Schon als kleines Mädchen wird sie mit Rassismus und Intoleranz konfrontiert. Und das nur aufgrund ihrer Hautfarbe.

Liebe auf den ersten Blick

Evelyne wurde in der Karibik geboren, wuchs in Paris auf und unterrichtet heute an ihrer eigenen “Académie de Ballett” in Heidelberg. Als Kind gerät Evelyne zufällig in einen Ballettunterricht. Und obwohl sie das Wort „Ballett” noch nie zuvor gehört hat, wusste sie, als sie die ersten Klavierstücke hörte: Hier gehöre ich hin! Doch mit dieser Entscheidung fingen auch die großen Herausforderungen an: „Ich war die einzige Schwarze.”

Rassismus und Intoleranz

Ein schwarzes Kind im Ballettunterricht? Manchen Eltern war das alles andere als egal. Doch Evelyns Lehrer erkannte ihr Talent und förderte sie. Obwohl es damals kaum Schwarze im Ballett gab und die Chancen für Evelyne relativ schlecht standen, wurde aus dem kleinen Mädchen eine erfolgreiche Balletttänzerin. Evelyne ging auf Deutschlandtournee und begann, für das Deutsche Fernsehballett zu tanzen. Ihr Talent führte sie schließlich nach Heidelberg, wo sie Solotänzerin am Theater wurde.

Kämpfe für deinen Traum

Evelyn weiß, was es bedeutet, hart für den eigenen Traum kämpfen zu müssen:

“Ich habe mich nie versteckt. Mir war nicht wichtig, was andere über mich sagten. Diese Hochnäsigkeit hat mich nicht interessiert, ich wollte einfach nur tanzen und ich habe allen gezeigt: Ich kann das!”

Ihre eigenen kulturellen Wurzeln hat sie ebenfalls mit dem Ballett verbunden und die Tanzrichtung “Afro-Caraibes-Jazz" entwickelt. „Ich glaub, ich habe eine Art, in den Menschen zu ‚graben’ und das Schöne in ihnen durch das Tanzen noch mehr zum Vorschein zu bringen.”