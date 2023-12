per Mail teilen



Die Kinder freuen sich. Das Lächeln, was man bekommt, ist halt echt und das gefällt uns. Das motiviert uns.

Es ist ein besonderes Bild, das sich an den Tagen rund um den 6. Dezember vor Krankenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen bietet: Denn statt nur seinen Sack voller Geschenke mitzubringen, wird der Nikolaus von vielen Helfern und Helferinnen begleitet und unterstützt. Alle kommen sie aus der „Blaulichtfamilie“. So nennt Marcel seine ehrenamtlichen Helferlein aus Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und anderen Gewerken.

Ihren Anfang nahm die Aktion 2019 in der Gewerkschaft der Polizei. Dort kam die Idee auf, dass Kindern die Angst vor der Polizei genommen werden soll. Marcel erzählt:

Wir haben uns dann gedacht: Lasst uns doch ins Krankenhaus fahren. Als Nikolaus verkleidet mit Polizisten und Feuerwehrleuten, damit die Kinder sich freuen und das Event einfach nicht mehr vergessen. Die haben sich wahnsinnig gefreut.

Die Idee ist bis heute ein voller Erfolg. Dieses Jahr sammelte Marcel und sein Team bereits ab dem 15. Dezember Geschenke und Kuscheltiere, heraus kam dabei die Rekordsumme von über 2000 Kuscheltieren und 150 Geschenken. Da das Team in diesem Jahr ein leerstehendes Geschäft in Hachenburg nutzen durfte, konnten die Spenden nicht nur persönlich abgegeben, sondern vor Ort auch gebastelt und sich mit den Organisatoren ausgetauscht werden.

Im kommenden Jahr wollen Marcel und sein Team aus insgesamt zwölf Ehrenamtlichen einen eigenen Verein gründen und damit noch mehr Aktionen starten, um benachteiligten Kindern eine Freude bereiten zu können. Und ein anderes Ziel haben sie sich gesetzt: „Eine unserer Lieblingsaufgaben, wenn wir diesen Verein gründen, ist natürlich auch, andere Menschen deutschlandweit zu befähigen, selbst so Aktionen durchzuführen, weil das kein großer Aufwand ist, dass wir die Menschen dazu animieren, selbst so was zu machen.“