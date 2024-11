per Mail teilen

Zu Beginn ging es mir darum, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, weil ich so lange krank war und selbst gepflegt wurde. Jetzt ist es so, dass ich einfach nur Freude empfinde, wenn ich abends zwar müde, aber zufrieden ins Bett gehen kann.

Alise engagiert sich seit 19 Jahren ehrenamtlich bei den Grünen Damen und Herren im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim. Mit einem grünen Kittel gekleidet sind die Ehrenamtler in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Einsatz und schenken Patienten und Bewohnern Zeit. Es wird vorgelesen, gespielt oder einfach nur zugehört. „Im Prinzip kann sich jeder einbringen. Er sollte mindestens 18 Jahre alt und fit genug sein, um Patienten und Bewohner besuchen zu können. Und ich muss in der Lage sein, mich ganz empathisch auf die Menschen einstellen zu können.“

Alise hat als Patientin Einsamkeit erfahren

Ihr Ehrenamt gibt ihr viel zurück. Alise war selbst lange krank und hätte sich während der Zeit im Krankenhaus über so einen Besuch gefreut. „Es bedeutet mir sehr viel, anderen Menschen zu helfen. Wir müssen alle sorgfältig aufeinander aufpassen.“ Einige Menschen und ihre Schicksale bleiben ihr besonders in Erinnerung. Auch, wenn sie versucht das nicht zu sehr an sich heranzulassen, damit sie das Ehrenamt weiter ausüben kann.

Grüne Damen und Herren suchen weitere Ehrenamtler

Das Team um Alise freut sich über noch mehr Menschen, die sich den Grünen Damen und Herren anschließen wollen: