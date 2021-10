Corona-Neuerungen: Das ändert sich jetzt!

Am 15.04.2020 haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten besprochen, was die nächsten Schritte in der Corona-Krise sein werden. Wir haben die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst.

Ganz kurz vorab: Wir brauchen weiterhin Geduld und zwar in fast allen Bereichen. Freunde treffen, Partys feiern und in Gruppen abhängen bleibt weiterhin erstmal tabu. Die Kontaktsperre ist in ganz Deutschland bis zum 3. Mai 2020 verlängert worden. Das heißt: Mindestabstand einhalten und nur mit maximal einer weiteren Person rausgehen. Am 4. Mai 2020 sollen dann in Baden-Württemberg die Schulen schrittweise wieder aufmachen. Zuerst beginnen alle Abschlussklassen. In den nächsten zwei Wochen soll dann ein Konzept für alle anderen Schulklassen, Kindergärten und Kitas entwickelt werden. Kleinere Geschäfte dürfen wieder öffnen Auch mit einem Friseurbesuch müssen wir uns noch bis zum 4. Mai 2020 gedulden. Danach dürfen Friseurläden in Baden-Württemberg mit bestimmten Hygiene- und Distanzregeln wieder aufmachen. ‍‍Gute Nachrichten gibt es dagegen für alle kleineren Läden. Alle Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen ab kommenden Montag (20.4.2020) wieder aufmachen. Geplant ist außerdem, unabhängig von der Verkaufsfläche, auch KfZ- und Fahrradhandlungen, sowie Buchläden wieder zu öffnen. Konzerte und Fußballspiele fallen auch weiterhin aus Fußballfans trifft die aktuelle Corona-Entscheidung dagegen besonders hart. Denn alle Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerte oder Fußballspiele im Stadion, sind vorerst bis Ende August untersagt. Eine Maske für den Alltag Eine offizielle Maskenpflicht ist bisher nicht beschlossen – aber Kanzlerin Angela Merkel rät dringend dazu im Öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen eine sogenannte „Alltagsmaske“ über Mund und Nase zu tragen. Am 30. April 2020 wollen sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten dann noch einmal beraten, wie es im Mai weitergeht.