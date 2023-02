Was man im Alter so Spannendes machen kann? Für Lieselotte, genannt Lotti, ist die Antwort ganz klar: Theater! Sie ist eines von zwölf Ensemble-Mitgliedern im Seniorentheater „Aha!!!“ in Nierstein. Die große Liebe zum Schauspiel begann schon früh, als sie als Kind gemeinsam mit einer Freundin Stücke schrieb und zu Festtagen für die Familie aufführte. Für Lotti eine ihrer schönsten Erinnerungen, trotz all der Not, die in der Nachkriegszeit herrschte.

Doch neben der Spielfreude, gibt es einen anderen Grund, warum die Gruppe für Lotti und ihre Mitspieler so wichtig ist: „Wenn man älter wird, fallen verschiedene Dinge weg und man gerät in die Gefahr einsam zu werden. Da ist es wunderbar, wenn man hierherkommt, alle sind freundlich und alle lachen miteinander.“

Mehr als nur Theater

Das Theater hält sie lebendig, bietet immer wieder neue Herausforderungen und schafft gleichzeitig Gemeinschaft. Denn inzwischen sind enge Freundschaften entstanden und die Seniorin trifft sich auch abseits der Proben mit ihren Schauspielkollegen. Egal ob Spieleabend, Kaffee trinken oder ein Abendessen beim Chinesen – Lotti genießt die gemeinsame Zeit: „Das ist das Schöne: Wenn du Anteil nimmst am Leben anderer, dann werden die eigenen Sorgen ganz klein. Wenn man mir verbieten würde, hier weiterzumachen, dann wäre ich wahrscheinlich sehr sehr alt.“

Im April steht die nächste Premiere an, aktuell erarbeitet die Gruppe noch letzte Elemente und übt fleißig. Ob Lotti Lampenfieber hat, wenn es dann ernst wird und auf die Bühne geht? „Eigentlich weniger als andere habe ich so festgestellt. Ich habe einfach großen Spaß und wenn dieser Spaß auch bei anderen ankommt und es dann Applaus gibt – das ist doch was Wunderbares! Da braucht man ja nicht aufgeregt zu sein.“