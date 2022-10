per Mail teilen

Monika und Ingo aus Schwäbisch-Hall haben ihre 135 qm Penthouse-Wohnung gegen einen Dauerstellplatz auf dem Campingplatz in Murrhardt getauscht. „Das ist wie, wenn wir im Urlaub sind.”, erklärt Ingo. Was die beiden daran zu fasziniert, haben sie uns erzählt.

Das Zuhause von Monika auf dem Campingplatz in Murrhardt.

Monika hat früher in einer Penthauswohnung gelebt.

Ich setze mich immer morgens mit meinem Kaffee auf die Terrasse. Das ist ein Stück Freiheit. Wenn der Morgen langsam erwacht und die Vögel fliegen – das ist einfach schön!

Monika und Ingo haben ihre 135 qm Penthouse-Wohnung in Schwäbisch Hall gegen einen Dauerstellplatz auf dem Campingplatz in Murrhardt getauscht. Das neue Zuhause der Wiesners – ihr Wohnwagen – ist acht Meter lang, daneben steht ein winterhartes Vorzelt. „Wir haben im Penthouse so viele Räume frei gehabt, wo wir gesagt haben: Das brauchen wir eigentlich gar nicht.“

Klein aber fein

Jetzt leben die Camping-Liebhaber auf 50 qm. Zum Duschen geht’s – auch im Winter – im Bademantel zu den Gemeinschaftsduschen. Das Geschirr wird nach einem kurzen Fußweg im Spülhaus gewaschen. Aber das macht den beiden nichts aus: „Das ist wie, wenn wir im Urlaub sind. Das sind wir gewöhnt, das machen wir schon unser halbes Leben“, erklärt Ingo.

Dieser Luxus darf nicht fehlen

Trotzdem müssen die beiden auf dem Campingplatz nicht auf jeglichen Luxus verzichten, weiß Ingo: „Ich habe meinen Fernseher dabei, meine Playstation, meine Dolby Surround Anlage ist da, also es fehlt mir hier an nichts.“ Und Monika hat sogar einen begehbaren Kleiderschrank. „Vorher hatte ich ein Kleiderzimmer. Und wir hatten beim Umzug ein bisschen Differenzen, weil ich mit meinen Kleiderständern auf den Campingplatz wollte. Mein Mann hat gesagt: ‚Das passt niemals rein.‘ Aber ich habe echt deutlich reduziert!“

Die richtige Entscheidung

Für ihre Freunde kam der Umzug wenig überraschend. „Die haben alle gesagt: ‚Wenn nicht ihr, wer dann?‘ Wir sind eigentlich jedes Wochenende mit dem Wohnmobil unterwegs, weil wir uns auf dem Campingplatz einfach am wohlsten fühlen.“ Monika meint, fremde Leute könnten ihre Entscheidung nicht nachvollziehen. „Aber es muss ja auch nicht jeder verstehen. Wichtig ist, dass wir glücklich sind und wir kriegen viel Besuch, weil wir viele Camping-Freunde haben. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und außerdem muss ja nicht jeder auf den Campingplatz ziehen.“