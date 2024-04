per Mail teilen

Cordula ist eigentlich glücklich, aber sie merkt, dass ihr Ehemann sich von ihr distanziert. Und dann findet sie tatsächlich raus, dass er eine Affäre hat.

Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Anzeichen beim Seitensprung: Bei Cordula entwickelt sich Misstrauen in ihrer Beziehung

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Genau diese Tatsache stellt Cordulas Ehe und ihr gesamtes Leben auf den Kopf. „Ich habe schon lange gemerkt, dass irgendetwas komisch ist“, erzählt Cordula. Ganz direkt fragt sie ihren Mann, ob er eine Affäre hat. Seine Reaktion: Er leugnet es. „Er hat mich als völlig durchgeknallt hingestellt.“, sagt sie. Warum aber bekommt ihr Mann einen Strafzettel fürs Brötchen holen, wo er doch gar keine Brötchen gebracht hat an dem Tag? Wieso hat er ein zweites Smartphone mit Nachrichten von Dating-Apps? Cordulas Misstrauen wächst, bis sie sich entschließt, nachzuforschen.

Cordula findet Affäre heraus: Ehemann beim Fremdgehen erwischt

Sie fährt dorthin, wo ihr Mann den Strafzettel bekommen hat. Dabei sagt sie sich: „Unwahrscheinlich, dass er da noch mal parkt.“ Sie fährt zufällig noch durch eine Nebenstraße und tatsächlich: „Da parkt sein Auto“, erzählt Cordula und kurze Zeit später kommt er mit einer Frau um die Ecke. Wutentbrannt stellt Cordula ihren Mann zur Rede. Auf offener Straße und vor der anderen Frau. Aber genau wie Cordula nichts von der Affäre wusste, wusste diese nichts von Frau und Kind.

Nach der Untreue vom Ehemann: Cordula will wieder auf eigenen Beinen stehen

„Ich bin dann nach Hause gefahren und in ein tiefes Loch gefallen“, beschreibt Cordula ihre Gefühle. Trotzdem schafft sie es, ihren Mann vor die Türe zu setzen. Sie kämpft sich durch ein Tal der Tränen und löst sich nach und nach auch emotional immer mehr von der Vergangenheit. Es ist nicht einfach: Das Geld ist knapp, sie muss viel arbeiten. „Ich habe 1,5 Jahre gebraucht, um aus diesem Tief rauszukommen.“ Sie ist stolz, dass sie heute auf eigenen Beinen steht. Und dass sie nicht aus materieller und emotionaler Abhängigkeit an der Ehe festgehalten hat. Für ihren Sohn und für sich. „Niemand sollte so behandelt werden“, sagt sie. Cordula möchte mit ihrer Geschichte betroffenen Frauen Mut machen: „Jede kann es schaffen!“ Cordula möchte aber auch anonym bleiben: „Ich finde es wichtig, anderen Frauen Mut zu machen. Ich möchte aber auch mein Kind ein Stück weit schützen und mich selbst natürlich auch."

