Zunächst mal müsste der Begriff der Bedarfsgemeinschaft verboten werden. Wir sind keine Bedarfsgemeinschaft, wir sind eine Familie.

Dominik wächst bei seinem Vater in Ludwigshafen auf, in der Bayreuther Straße. Hier wohnen vor allem Menschen aus einkommensschwachen Haushalten. Wer hier lebt, hat mit Stigmatisierung zu kämpfen, sagt Dominik. Er selbst habe es deshalb schwer gehabt, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Dominik berichtet aber auch von Steinen, die ihm von staatlicher Seite in den weg gelegt wurden und noch immer werden. Weil sein Vater Sozialhilfe empfängt, wurde diese staatliche Unterstützung mit seinem Gehalt verrechnet. Für ihn selbst blieb dadurch am Ende des Monats weniger übrig. „Was kann ich dafür, wenn ich eine Ausbildung mache, dass mein Vater – oder generell junge Menschen, deren Eltern keiner Arbeit nachgehen – Was kann der junge Mensch dafür? Man wird bestraft, wenn man arbeiten will. Das kommt auch so bei jungen Menschen an, so kam es bei mir an. Ich habe mich bestraft gefühlt.“

Dominik lebt im Zwiespalt

In seinem Job als Altenpfleger fühlt sich Dominik heute wohl und angekommen. Dazu gehört für ihn auch der Umzug in eine eigene Wohnung. Die Realität holt ihn auch hier ein. Würde er ausziehen, bekäme sein Vater die Wohnung entzogen. Zu groß für eine Person, sagt das Amt. Gefangen in der Bedarfsgemeinschaft, die Dominik gerne einfach als Familie sehen würde – ohne den Zwiespalt mit seiner neu gewonnenen Freiheit, die des Vaters zu gefährden.

