Der Social Dance in Trier - jeden Donnerstag stehen hier bis zu 100 Leute vor der Basilika und Tanzen gemeinsam.

Man hat den Platz, man ist unter freiem Himmel. Es gibt keine Grenzen nach oben, es ist halt immer schön, in großen Sälen zu tanzen und unter freiem Himmel ist es noch schöner.

Jeden Donnerstag kann man im Sommer bei gutem Wetter in Trier vor der Basilika tanzen. Kostenlos kann jeder kommen, der Lust hat, sich zu bewegen. Sebastian und Niko hatten die Idee: Vor zwei Jahren lernen sie sich bei einer Tanzveranstaltung in Trier kennen und werden Freunde. Sie gründen eine WhatsApp-Gruppe und Interessierte zusammenzubringen. Schnell hat diese über 500 Teilnehmende.

„Es ist ganz egal, wo man herkommt, was man anhat, ob Profi oder Anfänger, hier ist jeder willkommen. Das ist so ein kleiner Safe Space.“ 100 Leute schaffen es bei gutem Wetter auf den Platz. Getanzt wird zu lateinamerikanischen Rhythmen Salsa, Bachata und Kizomba. „Wir Tänzer legen immer sehr viel Wert auf den Boden und dieser alte Marmor oder Granitplatten bieten sich super an für Spins und Drehungen.“

Die beiden Gründer hoffen, dass es im Sommer noch viele schöne Donnerstage gibt. Und ab Herbst wird das Ganze in einem Saal in der Trierer Uni weitergeführt.