Christa aus Gernsbach beweist, dass das Alter nur eine Zahl ist. Mit 85 Jahren ist sie als Trainerin immer in Bewegung und hält so auch andere Sportler und Sportlerinnen fit.

Man muss immer irgendwas tun und beweglich sein: im Geist und im Körper.

Fit und gesund bleiben mit Aerobic

Im Alter wird man unsportlich – von wegen! Christa hält sich mit 85 Jahren noch topfit und schwitzt dafür jeden Tag. Ob bei den Hampelmännern im Garten oder beim Geräte-Training im Home Gym – Hauptsache Fitness! In den Sportkursen hat sie das Sagen, denn Christa ist seit fast 50 Jahren Trainerin. Da gibt sie ihr persönliches Anti-Aging-Mittel, Sport und Bewegung, an andere Menschen weiter: „Man merkt nicht, wenn man älter wird. Wenn man aktiv bleibt, auch geistig aktiv bleibt, merkt man das Alter nicht.”

Christa bringt Gernsbach seit vielen Jahren in Bewegung

In Gernsbach sorgt Christa mit ihren Gymnastik- und Aerobic-Kursen schon lange für volle Turnhallen. Ihr Karriere-Highlight war ein Training zusammen mit 165 Menschen. Damit die Sportler und Sportlerinnen die Trainerin verstehen konnte, musste sie mit einem Mikro ganz vorne stehen. Damals in den 80ern war Aerobic noch ein ganz neuer Trend im Murgtal.

Fitness-Boom in den 80ern: Aerobic Gymnastics in den USA

Knallige, hochgeschnittene Bodies, Stulpen und bunte Strumpfhosen – das war damals in den 80ern der typische Aerobic-Look. Den hat auch Jane Fonda getragen, eine bekannte Aerobic-Sportlerin aus den USA, die ein Vorbild für Christa ist. Damals war das alles weit weg, denn Jane Fondas Workouts gab es nur auf Videokassetten zu sehen. Aber Christa hat den Aerobic-Trend den Gernsbachern vor die Haustür geholt.

Kein Ende in Sicht – Christa macht weiter!

Die Anfänge in den 80ern sind lange her. Trotzdem ist sich Christa sicher: Aufhören will sie noch nicht. Für vier Jahre möchte sie ihre Trainerlizenz noch verlängern. Trotz der langen Erfahrung bleibt sie immer auf dem neusten Stand und lernt dazu. In den Kursen sei keine Spur von Routine und Langeweile, bestätigt eine Teilnehmerin aus dem Kurs: „Keine Stunde ist wie die andere. Jedes Mal hat sie neue Ideen“.