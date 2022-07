per Mail teilen

Jeder Morgen ist Stress, jeder Tag ein kleiner Kampf: Nadia aus Pforzheim ist alleinerziehend. Um über die Runden zu kommen, hat sie drei verschiedene Jobs.

„Es ist stressig. Morgens bin ich nur am Hin- und Herrennen. Kinder aufwecken, Frühstück machen.”

Nadia hat drei Kinder, drei Jobs und ist alleinerziehend. Der Vater habe sich noch nie gemeldet und die Familie auch noch nie finanziell unterstützt, sagt Nadia.

Schwankendes Einkommen

Um über die Runden zu kommen hat sie drei Jobs. Sie arbeitet morgens in einer Zahnarztpraxis, nachmittags in einem Discounter und abends in der Gastronomie. Zusätzlich bekommt Nadia einen Unterhaltszuschuss vom Staat. Der variiert aber je nach ihrem Verdienst.

Mehr Zeit für die Familie

Viel Stress und eine große Belastung, aber: „Durch die Kombination von zwei Mini-Jobs und einem Teilzeitjob habe ich mehr Flexibilität und Zeit für die Kinder und auch mehr Geld am Monatsende, da ich weniger Sozialabgaben zahlen muss.”

