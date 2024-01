Das Klettern gehört zu meinem Leben. Ohne das Klettern kann ich mir nicht vorstellen, wie ich über die Runden kommen soll.

Klettern im hohen Alter

Am 20. April 1952 fährt Franz mit seinem Rennrad an den Battertfelsen und lernt dort von einem Kletter-Profi, wie es geht. Die Begeisterung erwacht und er klettert bei jeder Gelegenheit. Trotz einer Nervenkrankheit, wodurch Franz weniger Kraft in den Beinen hat, klettert er mit 89 Jahren noch immer in der Halle: „So lange ich noch hochkomme, ohne zu zittern, dass ich runterfalle, will ich klettern!” Und seiner großen Leidenschaft geht er regelmäßig nach mit Gleichgesinnten in einer Seniorengruppe: „Ich lebe jetzt alleine. Hier komme ich noch unter Menschen und habe Kontakte.”

Gipelstürmer und Urgestein in der Seniorengruppe

In der Seniorengruppe des Alpenvereins in Karlsruhe ist Franz das Urgestein. Elke, auch Seniorin und Mitglied im Verein erzählt: „Mein Sohn hat mal gesagt: Den Franz nimmst du dir als Vorbild. Aber, ob ich das schaffe, da bin ich mir nicht sicher. Das Alter ist phänomenal!” Gruppenleiter Günther meint schmunzelnd: „Franz ist topfit und kommt immer mit dem Rad hierher. Er macht sich dann lustig, über die, die mit dem E-Bike rumfahren.” Und Franz hat noch hohe Ziele. Gerne würde er wenigstens noch einmal den Battertfelsen in Baden-Baden erklimmen – den Berg, wo vor über 70 Jahren alles angefangen hat.