Edith und Harald verlieben sich mit über 70 Jahren ineinander. Kennengelernt haben sie sich aber schon in der Schulzeit. Für ihre späte Liebe sind sie dankbar.

Es ist schön, wenn man liebt, aber viel schöner ist, wenn ich weiß, ich werde geliebt.

Die Geschichte von Edith und Harald beginnt 1961 in der Inselschule in Pforzheim. Dort gehen sie in dieselbe Klasse und lernen sich kennen. So richtig Kontakt zueinander haben sie allerdings laut Harald nicht. „Wir waren einfach nur Schüler. Als die Schulzeit dann endete, ging die ganze Klasse auseinander.“ Beide leben ihr eigenes Leben und sind eine lange Zeit mit ihren jeweiligen Partnern verheiratet. Ihre beiden Ehepartner sind dann aber gestorben.

Liebe auf den dritten Blick

Um seine Klassenkameraden nach langer Zeit mal wieder zu sehen, organisiert Harald vor neun Jahren ein Klassentreffen. So kam es dann zum Wiedersehen zwischen Edith und Harald nach über 50 Jahren. Das Zusammentreffen war zwar schön, doch gefunkt hat es nicht. Trotzdem treffen sie sich dann über mehrere Jahre hinweg immer mal wieder zu einem Kaffee. Edith erzählt, was dann passiert ist: „Wir haben dann gemerkt, dass wir doch sehr viele gemeinsame Interessen haben und irgendwann hat es dann klick gemacht.“

Harald und Edith lieben Camping

Zusammen unternehmen sie viele Reisen und lernen mit dem Campen ein neues Hobby kennen. Im Sommer letzten Jahres, kommt es dann auf einem ihrer Campingtrips zur großen Frage: „Dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe sie gefragt: Edith möchtest du mich heiraten?“

Mit über 70 Jahren trauen sich Harald und Edith ein zweites Mal vor den Altar. Für Beide ist es die zweite Hochzeit und sehr besonders. „Das Ganze nochmal neu zu erleben war viel tiefer und ruhiger als beim ersten Mal“, erzählt Edith. Auch Harald ist dankbar für diese späte Liebe. „Wenn ich sie nicht getroffen hätte, wäre ich heute noch allein.“ Eifersucht auf die früheren Partner gibt es in ihrer Beziehung nicht. Im Gegenteil gemeinsam machen sie ihre Friedhofsgänge und sprechen über alles, was sie bewegt. Edith erklärt warum: „In unserem Alter hat man nicht so viel Zeit, um sich mit Eifersucht zu beschäftigen.“ Ihr genereller Tipp für alle Paare, ist folgender: