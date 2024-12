per Mail teilen

Die Menschen hier in Kusel haben erstmal mit Unverständnis auf meine Shooting-Idee reagiert. Viele konnten sich nichts darunter vorstellen und dachten, das sind erotische Bilder. Dabei lege ich den Fokus gar nicht auf Erotik, sondern auf die Sinnlichkeit und das Feiern des eigenen Körpers.

Franziska und Julia sind nicht nur Kolleginnen, sondern ein richtig gutes Team geworden. In ihrem gemeinsamen Studio in Kusel bieten sie Boudoir-Shootings an. Julia sorgt für das perfekte Make-up und Franziska macht die Fotos.

Boudoir kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Ankleidezimmer. Franziska ist „so stolz und dankbar, dass so viele mir vertrauen und nicht nur ihre äußeren, sondern auch ihre inneren Hüllen fallen lassen“.

Make-up Artistin Julia ist auch über Franziska zum Boudoir-Shooting bekommen. Nach der Geburt ihres vierten Kindes wollte sie etwas für sich tun und nahm an einem Gewinnspiel für ein Selbstliebe-Shooting bei Franziska teil. Das war für Julia der absolute Hauptgewinn - mehr Selbstliebe, ein neuer Job und eine ganz besondere Freundschaft.

Am Tag des Shootings kümmert sich Julia um das perfekte Styling. Dazu gehört auch das passende Make-up und die richtige Auswahl des Outfits, was Julia besonders wichtig ist.

Ich sage immer, jede Frau ist schön, so wie sie ist, und das möchte ich auch mit dem Make-up erreichen. Natürlich gibt es auch Vorurteile, dass man sich hinter einer Maske versteckt. Aber ich sehe das anders: Make-up trägt dazu bei, dass wir uns besser fühlen.

Mit ihren Self-Love-Shootings wollen Julia und Franziska ein Zeichen setzen. „Ich möchte Frauen zeigen, wie schön sie sind, ihr Selbstbewusstsein stärken und ihnen ihre Stimme zurückgeben“, erzählt Franziska.