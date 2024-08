„Für mich war immer klar, ich will irgendwas mit Kindern und mit Tieren machen. Wir haben beide eine Ausbildung in Wildnispädagogik gemacht und dann kam der Wunsch nach einem festen Ort für die Angebote.“



Den Traum eines eigenen Hofes hatten Carmen und Mätty schon lange. 2019 sind sie dann auf ein Grundstück in der Vulkaneifel gestoßen und haben sofort zugeschlagen. „Was zu tun mit Menschen, zusammen einen Mitmach-Ort zu schaffen, wo jeder ein bisschen aktiv werden kann, wo man aber auch entspannen kann, zur Ruhe kommen kann und so die Natur so ein bisschen in seinen Alltag integriert.“, das war das Ziel der beiden. Mittlerweile haben sie Schafe, Ziegen, Hühner, Laufenten, Schweine und Gänse.

Um den Tieren ganz nah zu sein, dürfen die Gäste bei den Fütterungen dabei sein und unmittelbar neben den Tieren, z.B. im Glamping Zelt schlafen. Aber die beiden mussten für diesen Weg lange Kämpfen. Vor allem Genehmigungen für alles zu bekommen, war nicht immer einfach. „Der Tag hat manchmal einfach zu wenige Stunden. Das hier ist viel Arbeit. Aber besonders das, was uns vor allem die Kindergruppen zurückgeben, dieses Lachen – das gibt einem sehr, sehr viel zurück. Und auch unseren Kindern zu ermöglichen, viel draußen zu sein.“

Es ist und bleibt ihr Herzensprojekt. Mit mittlerweile zwei Kindern leben und arbeiten sie hier. Mätty hat aktuell noch einen Vollzeitjob. Gerade kann er Carmen unterstützen, weil beide in Elternzeit sind. Das soll aber nicht so bleiben.