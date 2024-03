Jörn ist niedergelassener Hausarzt und liebt es zu backen. Da ihm andere Brote nicht mehr geschmeckt haben, hat er mit seiner Tochter in Konstanz selbst eine Bäckerei eröffnet.

Mir hat kein Brot mehr so richtig gut geschmeckt. Deswegen habe ich gedacht: Ich mach das jetzt mal selber.

Gutes Brot war Hobby

Jörn und Nora aus Konstanz sind nicht nur Vater und Tochter, sondern auch Geschäftspartner. Gemeinsam führen sie eine kleine Backstube am Bodensee. Die beiden sind Quereinsteiger im Bäcker-Business. Jörn ist Internist und hat als Hausarzt eine eigene Praxis. Seine Tochter Nora ist Food Designerin. Beide haben eine gemeinsame Leidenschaft: backen und gutes Brot. „Gebacken hat Papa eigentlich schon immer. Und dann hat er sich irgendwann einen kleinen Ofen und eine Knetmaschine in den Keller gestellt. Und dann ist der Funke auf mich übergesprungen”, erklärt Nora.

Brot hält auch jung, beweisen diese beiden Hobby-Bäcker:

Sauerteig braucht Zeit und Liebe

Bevor die beiden im August letzten Jahres ihre Bäckerei eröffnet haben, haben sie ganz viele Testbrote gebacken. Und natürlich ihren Sauerteig gehegt und gepflegt. Inhaberin Nora erklärt, worauf sie in ihrer Sauerteigbackstube achten: „Wir machen uns die lange Teigführung zunutze. Das bedeutet, dass wir die Teige am Vortag vorbereiten. Da werden sie geknetet und geformt, ruhen über Nacht in der Kühlung, und dann werden sie am nächsten Morgen und tagsüber, den ganzen Tag frisch gebacken.“ Und die besondere Zuwendung, die der Sauerteig bekommt, könne man schmecken. „Die Liebe, Empathie, Freude. Das macht mir einfach Spaß“, meint Jörn, während er Brote formt.

Hausarzt mit Nebenjob in eigener Bäckerei

Er arbeitet nur stundenweise in der Bäckerei. Für ihn ist die Backstube ein Ausgleich zu seinem eigentlichen Job als Internist. „Meine Praxis und mein erster Beruf stehen tatsächlich an erster Stelle. Das Brotbacken, das entspannt mich und gibt mir Energie für meine verantwortungsvolle Tätigkeit.“ Für Nora ist es eine große neue Aufgabe, direkt nach ihrem Studium. „Und das mit jemandem zu machen, dem ich eigentlich blind vertraue, das ist unglaublich viel wert und gibt gute Energie.“ Nora und ihr Vater haben sich schon immer gut verstanden. Und Papa Jörn schätzt die Kompetenz von seiner Tochter: „Wir kriegen das gut hin, weil wir Vertrauen zueinander haben. Und sie ist eine erwachsene Frau. Ich kann mich auch unterordnen.“