An meiner Arbeit liebe ich es, Menschen dort zu treffen, wo der echte Wind des Lebens entgegenweht.

Nonne in der JVA Stuttgart

Franziskanerschwester Vera arbeitet seit vier Jahren in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart. Jeden Tag bekommt sie über zwanzig Anfragen der Gefangenen per Brief. Denn die Kirche versucht, je nach Haftsituation, auch Geschenke möglich zu machen, wie etwa Schokolade oder Wecker. Doch was besonders oft gewünscht wird: ein einfaches Gespräch mit der Nonne.

Ordensschwester Vera hilft den Gefangenen



Veras besondere Schützlinge sind die Insassen der Station für Drogenkranke. Für diese Gefangenen bietet die Ordensschwester Bastelkurse an. Und die kommen gut an. Ein Insasse sagt: „Jeden Donnerstag warte ich auf sie und freue mich schon.” Ihn entspanne das Basteln. Dann könne er vergessen, wo er ist.